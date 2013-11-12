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Потоп у Совмещенного моста — результат утечки

12 ноября 2013, 13:19
Ароматный потоп на дороге у Совмещенного моста — результат утечки на трубопроводе. Бригады «Тюмень Водоканала» уже 1,5 суток ведут работы по откачке воды.

О затоплении улицы Мельникайте сообщили порталу Nashgorod.ru очевидцы: «Прорвало канализацию за совмещенным мостом с выходных дней, проехать невозможно рядом заправка, автоцентр. Почувствуйте запах…», — написал в редакцию внимательный горожанин.

«Порыв произошел в районе „Тойота Центра“. Объекты переключены на резервную ветку, — пояснил руководитель пресс-службы „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских. — Так как жилых домов в том районе нет, о проблеме сообщили поздно», — уточнил он.

Отметим, что по законодательству, если нет подтопления зданий и важных объектов, в первую очередь устраняется повреждение, поэтому пока работы по осушению дороги не ведутся — все силы брошены на устранение утечки.

А причина запаха, вероятно, КНС-2, откуда периодически ветер доносит этот «аромат».

#Новости#Трубопроводы#Тюмень Водоканал#Ул Мельникайте#Авария на водопроводе#Женя#Общество
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