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Почти половина тюменских подростков подрабатывает

12 ноября 2013, 12:20
Около 22 тысяч подростков в 2013 году нашли временную работу при содействии органов службы занятости населения Тюменской области. Это — 42,4% от числа всех проживающих в области подростков 14 — 18 лет.

Около 22 тысяч подростков в 2013 году нашли временную работу при содействии органов службы занятости населения Тюменской области. Это — 42,4% от числа всех проживающих в области подростков 14 — 18 лет.

В 2013 году несовершеннолетние были трудоустроены на временные рабочие места более чем по 100 профессиям, сообщают в пресс-службе областного департамента труда. Основная доля подростков трудоустраивается на создаваемые рабочие места по таким направлениям как благоустройство и озеленение территорий, мелкие ремонтные работы, организация досуговой деятельности. Но для того, чтобы подростки смогли попробовать себя в различных профессиях, были созданы такие рабочие места как помощник бухгалтера, ассистент звукооператора, помощник социального работника, корреспондента, реставратор библиотечных материалов, формовщик теста, оператор ЭВМ, швея и др.

#Новости#Подростки#Служба занятости населения#Дарья#Общество
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