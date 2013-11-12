Почти половина тюменских подростков подрабатывает

В 2013 году несовершеннолетние были трудоустроены на временные рабочие места более чем по 100 профессиям, сообщают в пресс-службе областного департамента труда. Основная доля подростков трудоустраивается на создаваемые рабочие места по таким направлениям как благоустройство и озеленение территорий, мелкие ремонтные работы, организация досуговой деятельности. Но для того, чтобы подростки смогли попробовать себя в различных профессиях, были созданы такие рабочие места как помощник бухгалтера, ассистент звукооператора, помощник социального работника, корреспондента, реставратор библиотечных материалов, формовщик теста, оператор ЭВМ, швея и др.