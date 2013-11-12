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Осуждённые тюменских колоний пишут иконы

12 ноября 2013, 16:49
В исправительных колониях Тюменской области прошел конкурс православной иконописи «Канон» среди осужденных, посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Конкурс состоялся в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением», который был организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению и другими организациями.

Работы тюменских осужденных оценил священнослужитель Тюменского благочиния Тобольской митрополии иерей Николай Сушков, который уже не первый год окормляет тюменскую исправительную колонию № 1. Предпочтение отдавалось работам, выполненным в традиционной технике старых мастеров по образцам XII–XVІ веков. Икона (это может быть храмовая икона, аналойная икона, домашняя икона) должна быть написана в соответствии с каноном: на дереве, с паволокой и грунтом, минеральными красками, растертыми на яичной эмульсии, и покрыта натуральной олифой или воском.

Из 16 работ иерей Николай выбрал работу осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 «Умиление пресвятой богородицы», которую определил как храмовую резную икону, выполненную в православных традициях, рассказывают в пресс-службе областного УФСИН. Особенность резных икон — близость к древнерусской живописной иконе, в этих произведениях изображение отличается статичностью и условностью.

Теперь икона «Умиление пресвятой богородицы» как победившая в предварительном этапе смотра конкурса будет направлена в Москву, в управление социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России для оценки на втором, основном этапе смотра.

Победители предварительного этапа смотра конкурса будут награждены грамотами (дипломами) епархиальных управлений Московского Патриархата Русской Православной Церкви, а финалистам основного этапа присудят звания лауреатов смотра, а также вручаются грамоты Синодального отдела и ценные подарки от спонсоров.

Добавим, с этого года смотр-конкурс «Не числом, а смирением» будет проводиться ежегодно. В его рамках поочередно будут проводить конкурс православной живописи среди осужденных «Явление» (по четным годам) и конкурс православной иконописи среди осужденных «Канон» (по нечетным).

#Новости#УФСИН#РПЦ#Исправительная колония#Конкурсы#Дарья#Общество
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