Осуждённые тюменских колоний пишут иконы

Работы тюменских осужденных оценил священнослужитель Тюменского благочиния Тобольской митрополии иерей Николай Сушков, который уже не первый год окормляет тюменскую исправительную колонию № 1. Предпочтение отдавалось работам, выполненным в традиционной технике старых мастеров по образцам XII–XVІ веков. Икона (это может быть храмовая икона, аналойная икона, домашняя икона) должна быть написана в соответствии с каноном: на дереве, с паволокой и грунтом, минеральными красками, растертыми на яичной эмульсии, и покрыта натуральной олифой или воском.