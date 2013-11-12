На трассе в районе Успенки появился пункт скорой помощи

Подобные пункты в России не новшество. Например, такая система медпомощи развита в Свердловской области, где у многих деревень можно встретить вагончики с надписью «Медицина катастроф». В нашей области решили пойти другим путем и организовали трассовые пункты в системе скорой медицинской помощи. Первый такой появился две недели назад, рассказывают в пресс-службе ГИБДД. Пока что в действии оценить его не удалось (за это время не произошло ни одного крупного ДТП), но медики уверены, что теперь время ожидания помощи пострадавшими в авариях сократится вдвое. Участок, который обслуживает трассовая бригада, ни на минуту не остается без внимания.
«Ситуация на трассах непредсказуема, поэтому для того чтобы врачи всегда оставались на одном участке, мы придумали схему транспортировки пострадавшего, если ему нужна экстренная госпитализация. Его довозят до поста ГИБДД, в это время туда подъезжает другая машина и забирает пациента. Таким образом, врачи не покидают квадрата своей дислокации, всегда готовы к оказанию помощи, время транспортировки сокращается вдвое», — рассказала главный врач областной станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.
Несмотря на то, что в последнее время тюменцев пугают ДТП, произошедшие на северных трассах, пункт медпомощи установили на автодороге Тюмень — Екатеринбург, потому что там наиболее оживленное движение. Эта магистраль связывает крупнейшие российские города. «Эта трасса достаточно оживленная, двухполосная, больших выбоин нет. Поэтому водители едут на большой скорости и при ДТП получают серьезные травмы: множественные переломы, кровотечения, травмы внутренних органов», — прокомментировал заведующий подстанцией № 2 скорой медицинской помощи Александр Бражин.
Но в скорой надеются, что установить медпункты получится и на других магистралях. «Например, это оптимально рядом с Сазоново на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где этим летом произошло два крупных ДТП с большим количеством погибших. Хотя и сейчас седьмая подстанция, расположенная в Каскаре, укладывается в нормативы по прибытию на вызов, но дислоцировать там бригады, я считаю, было бы нелишним», — добавила Лидия Остроумова.
Трассовый пункт скорой медицинской помощи представляет собой модульный домик со всеми условиями для проживания медиков и оказания экстренной помощи. Кроме того, предполагается, что там может остановиться водитель, почувствовавший себя плохо в дороге. Бригада комплектуется из сотрудников второй подстанции в Тюмени и работает по сменам. В среднем каждая выходит на трассу один-два раза в месяц, а в остальное время работает в городе. Это важно, чтобы медики не теряли квалификации. «Чтобы поддерживать ее на высоком уровне, врачам нужно постоянно тренироваться, а на трассовом пункте может быть и такое, что долгое время не будет работы. Поэтому постоянных бригад там нет, люди работают по „вертушке“», — отметила главврач.
В одной бригаде работают санитар-водитель, два фельдшера (либо врач и фельдшер). Запаса медикаментов в трассовом пункте хватит даже для десяти пострадавших в серьезном ДТП. При серьезной катастрофе на место происшествия будут направлены и другие машины.