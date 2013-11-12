На трассе в районе Успенки появился пункт скорой помощи

Трассовый пункт скорой медицинской помощи представляет собой модульный домик со всеми условиями для проживания медиков и оказания экстренной помощи. Кроме того, предполагается, что там может остановиться водитель, почувствовавший себя плохо в дороге. Бригада комплектуется из сотрудников второй подстанции в Тюмени и работает по сменам. В среднем каждая выходит на трассу один-два раза в месяц, а в остальное время работает в городе. Это важно, чтобы медики не теряли квалификации. «Чтобы поддерживать ее на высоком уровне, врачам нужно постоянно тренироваться, а на трассовом пункте может быть и такое, что долгое время не будет работы. Поэтому постоянных бригад там нет, люди работают по „вертушке“», — отметила главврач.