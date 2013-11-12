Меховой обман: норковые шубы оказались подделкой

Проверка торгового помещения по ул. Республики проводилась сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках отработки поступившей оперативной информации. Полицейские обнаружили норковые шубы с незаконно нанесенными товарными знаками известных домов моды.
«Установлено, что предприниматель закупал указанные меховые изделия на оптовых рынках Москвы, Екатеринбурга, а также Греции и Китая, и в последующем реализовывал их через торговую точку на территории областного центра. Стоимость изъятого товара сомнительного качества составила более 1 млн 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъятые меховые изделия направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной либо уголовной ответственности.