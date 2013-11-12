Меховой обман: норковые шубы оказались подделкой

«Установлено, что предприниматель закупал указанные меховые изделия на оптовых рынках Москвы, Екатеринбурга, а также Греции и Китая, и в последующем реализовывал их через торговую точку на территории областного центра. Стоимость изъятого товара сомнительного качества составила более 1 млн 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.