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Меховой обман: норковые шубы оказались подделкой

12 ноября 2013, 11:38
Крупную партию меховых изделий с признаками подделки изъяли на днях сотрудники полиции в одном из магазинов Тюмени.
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Тюмень

Проверка торгового помещения по ул. Республики проводилась сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках отработки поступившей оперативной информации. Полицейские обнаружили норковые шубы с незаконно нанесенными товарными знаками известных домов моды.

«Установлено, что предприниматель закупал указанные меховые изделия на оптовых рынках Москвы, Екатеринбурга, а также Греции и Китая, и в последующем реализовывал их через торговую точку на территории областного центра. Стоимость изъятого товара сомнительного качества составила более 1 млн 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъятые меховые изделия направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной либо уголовной ответственности.

#Новости#Контрафакт#Тюмень#Таня#Происшествия
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