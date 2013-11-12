Ирина Евдокимова: Мы понимаем, какой майонез любят тюменцы

Мы понимаем, что продукт должен выдержать заявленный срок годности. То есть он должен оставаться свежим и нерасслоившимся даже за день до его окончания. Зачастую на одну разработку приходится около 100 предварительных вариантов рецептур. Все варианты тестируются по большому количеству критериев: на вкус, на цвет, на запах, на сохранность, на консистенцию. Например, тест на вкус оценивается по 7 различным дескрипторам. Мы уделяем этому огромное значение — наш потребитель должен получать самый вкусный майонез. Кто лучше нас, уральцев, может понимать вкусы и пристрастия уральцев? Мы делаем продукт для себя, для своих! И несем двойную ответственность за свой продукт не только перед проверяющими инстанциями на соответствие качеству и современным стандартам, но и перед уральцами — настоящая проверка на вкус. Ошибок нам не простят, прибежит соседка, позвонят знакомые с восклицаниями: «Ира, что ты там намешала?!»