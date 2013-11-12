Ирина Евдокимова: Мы понимаем, какой майонез любят тюменцы

На эти и другие вопросы отвечает руководитель группы по разработке и исследования продукта «Провансаль ЕЖК» Ирина Евдокимова.
Недавно ЕЖК запустил новый продукт — майонез «Провансаль Natural Control». Что означает вторая часть названия- Natural Control?
— На нашем предприятии уделяется большое внимание качеству продукции. Сейчас у нас появилась новая инновационная система контроля качества Natural Control, созданная специально под новую линейку «Провансаль ЕЖК Natural Control», которая обеспечивает контроль за натуральностью рецептуры, полезностью компонентов, безопасностью продукта на всех этапах производства и в процессе хранения.
Используется ли система контроля качества Natural Control еще где-либо, например, на производствах у ваших конкурентов?
— Она разработана в нашем R&D-департаменте с учетом мировых инноваций и участием R&D-институтов наших партеров. Другой такой нет нигде, включая зарубежных производителей.
Ее новизна заключается в том, что мы контролируем весь процесс, от отбора сырья (у нас 11 критериев жесткого отбора сырья) через процесс производства (3 промежуточных этапа контроля) до логистической составляющей — все этапы хранения и транспортировки четко проверяются до начала отгрузок и нормируются.
Расскажите, как вы отбирали сырье для майонеза «Провансаль ЕЖК Natural Control»?
— В линейке Natural Control мы использовали сырье от ведущих мировых производителей, при отборе поставщиков рассматривали всех зарекомендовавших себя лидеров отрасли.
Далее была составлена рецептура. На начальной стадии могут быть сотни разработок, разных по содержанию компонентов, сырью. Одних только наименований куриных желтков у нас было около 20, из них нужно было выбрать лучший. Я сама выезжала на предприятия, смотрела и оценивала уровень работы, чистоту, современность производства, брала пробы на проверку качества сырья.
Желток, который мы в итоге взяли, родом из Швейцарии: там на фермах куры гуляют на чистых просторных зеленых лужайках, живут без стресса, что называется. Производство полностью автоматизировано, человек вмешивается в их размеренную жизнь, в выработку желтка минимально. Так, например, желтки из яиц отбирают специальные машины: желтки отправляются в одну емкость, белки в другую, а меланж — в третью. Ошибок быть не может, человеческий фактор сведен до минимума.
В каждой поставке желтков должно быть всегда стандартное содержание жира, лецитина, влаги и остальных компонентов. Нам нужно всегда 55% жира, и для нас специально отбирают такие желтки. Это стандарт, который мы обязаны соблюдать. Поэтому уровень поставщика определяет все: от качества продукта до качества поставки. Для нас как для производителя, это гарантия того, что мы приготовим для нашего потребителя одинаково вкусный майонез, когда бы он его не купил!
Что такое майонез? Это эмульсия. Но как вы знаете, масло с водой не смешивается, поэтому, чтобы его смешать, добавляют желток. Такие вещества, помогающие связать воду и масло, называют эмульгаторами. И основной эмульгатор в нашем продукте — это натуральный желток. Он содержит лецитин, часть его молекул растворяется в воде, а другая часть — в масле. Так получается эмульсия белого цвета — майонез.
В новом майонезе «Провансаль ЕЖК Классический 67%" всего 8 ингредиентов. Значит ли это, что в новом рецепте вы использовали принцип «лучше меньше да лучше»?
— Можно сказать, так. И все 8 компонентов, которые входят в рецептуру, подвергаются строжайшему контролю. Например, горчичное эфирное масло дополнительно обогащается его каротином, то есть витамином А; для лучшей сохранности проводим дополнительную очистку с сохранением необходимых компонентов — ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6 — те самые, натуральные, полезные для организма.
Вода у нас артезианская, природная, которая находится на определенных глубинах в горных породах в водонасыщенном слое между водоупорными пластами. Так вода проходит через природный натуральный фильтр. Почему полезна артезианская вода? Потому что она содержит в своем химическом составе необходимое количество электролитов и минеральных веществ. Электролиты калия и натрия находятся в организме, это обязательные вещества, которые помогают выдерживать оптимальный РН крови и сбалансированность всего обмена веществ. Артезианская вода уже сама по себе — энергетический источник для человека.
И, конечно, основной ингредиент майонеза Natural Control — это растительное масло. Мы используем подсолнечное масло самой высшей очистки, чтобы сохранить все полезные свойства. Кстати, по содержанию витамина Е подсолнечное масло в 10 раз превосходит оливковое. А витамин Е, как вы знаете, это оксидант, который защищает нас от старения.
Мы понимаем, что вы контролируете каждый продукт, каждый компонент, который поставляется на завод, а как контролируется готовый продукт?
После разработки и утверждения эталона образца, мы в отделе разработок и исследований прописываем жесткие требования по качеству.
Мы готовим документы, так называемые спецификации. Наше предприятие сертифицировано по HASP, это международная организация по оценке рисков пищевой безопасности. Чем, несомненно, можно гордиться.
Что значит оценка рисков?
Это значит, что с самого начала все отслеживается, контролируется и оценивается. Как только мы разработали какое-то сырье, как только оно вошло в конкретную рецептуру, мы выдаем спецификацию, где прописываем все необходимые параметры, которые служба качества на входном контроле у себя в лаборатории будет оценивать все до одного. Такие спецификации существуют на каждое наименование сырья. Так, для майонезов Natural Control это документы на 2–3 листах, потому что параметров много.
Если вдруг с сырьем что-то не так, то его либо возвращают поставщику, либо утилизируют.
Чем отличается майонез Natural Control от других майонезов Провансаль ЕЖК?
Рецептурой — более мягкий нежный вкус и тщательным отбором продуктов. Natural Control — это продукт с жесткими требованиями. Все сырье отличается — оно более высокого качества. К середине 2014 вся наша продукция перейдет на новую систему контроля качества Natural Control.
Какова жирность Провансаля ЕЖК Natural Control? И почему у разных майонезов разная жирность?
Жирность Провансаля ЕЖК NaturalControl — 67%, потому что такой майонез — самый популярный, самый востребованный и самый вкусный. Это классика. Да, жирность бывает разной. У нас, например, есть майонезы 57%. Жирность определяет частично масло, частично яйцо. Выбор зависит от покупателя, кто-то предпочитает низкокалорийные.
Как идет процесс разработки майонеза, что вы проверяете?
Мы понимаем, что продукт должен выдержать заявленный срок годности. То есть он должен оставаться свежим и нерасслоившимся даже за день до его окончания. Зачастую на одну разработку приходится около 100 предварительных вариантов рецептур. Все варианты тестируются по большому количеству критериев: на вкус, на цвет, на запах, на сохранность, на консистенцию. Например, тест на вкус оценивается по 7 различным дескрипторам. Мы уделяем этому огромное значение — наш потребитель должен получать самый вкусный майонез. Кто лучше нас, уральцев, может понимать вкусы и пристрастия уральцев? Мы делаем продукт для себя, для своих! И несем двойную ответственность за свой продукт не только перед проверяющими инстанциями на соответствие качеству и современным стандартам, но и перед уральцами — настоящая проверка на вкус. Ошибок нам не простят, прибежит соседка, позвонят знакомые с восклицаниями: «Ира, что ты там намешала?!»
И вы соблюдаете международные стандарты?
Конечно. Как уже говорила, наше предприятие сертифицировано по системе HASP, часть сырья закупается за рубежом.
Расскажите про контроль на производстве.
Провансаль ЕЖК Natural Control готовится 40 минут. И присутствие человека в процессе производства сведено к минимуму. На производстве везде стоят ультрафиолетовые лампы: дополнительно обеззараживается помещение — микроб не пройдет!
У нас один только промежуточный контроль проходит в три этапа: контроль соблюдения рецептуры, приготовления, забор пробы продукта на соответствие установленным и заявленным стандартам.
Майонеза «Провансаль ЕЖК NaturalControl» продается в разных упаковках — для чего?
Здесь мы учитываем желания потребителей. Кто-то едет на дачу — брать майонез в стеклянной банке, согласитесь, неудобно, лучше взять пакет, так называемый дой-пак. У нас объем дой-паков — 200 и 400 мл. Если нужен больший объем — есть формат ведерка. Так что у каждой упаковки свои плюсы. Пока не выпускаем «Провансаль ЕЖК Natural Control» в наших традиционный стаканчиках, но, возможно, сделаем это. Конечно, всегда проверяется совместимость упаковки с продуктом. Ведь материалы разные, и все подвергаются строгому контролю. Пакеты, пленка, ведра, крышки, ручки, гофротара — все имеет нормативы.
Существует мнение, что продукты в стеклянной таре хранятся дольше. Это так?
Все зависит от условий хранения. Если мы поставим стеклянную банку на подоконник, то светопроницаемость плохо повлияет на продукт, начнется фотоокисление. Для стекла важно хранение в темном месте. Если хранить стеклянную банку в холодильнике, то срок хранения продукта будет дольше, чем в пластиковой таре.
И последний вопрос: Есть ли у вас какая-либо история, связанная с майонезом? Например, как к вам неожиданно нагрянули гости и вы смогли сварить кашу из топора и капелька майонеза превратила ее в необыкновенное и диковинное блюдо?
Есть. Поскольку у меня, как у лояльного потребителя нашей продукции, дома в холодильнике всегда стоит баночка майонеза — я имею «секретный» рецепт блюда на случай появления нежданных гостей. Это… обычные блинчики! Майонез содержит все необходимые ингредиенты для того, чтобы добавить к нему только немного муки и воды, размешать тесто и выпечь блинчики. И вот уже все ваши гости довольны вашим гостеприимством.