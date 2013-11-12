Горожан зовут на сельхозярмарку

Ярмарки пройдут:
— на прилегающей территории к рынку «Михайловский» ООО «Эко-рынок» (ул. Федюнинского, 55);
— на территории ярмарки выходного дня ТЦ «П.О.Р.Т." ООО «Интерсервис» (ул. Мельникайте, 126/2);
— на прилегающей территории к выставочному центру ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12).
«На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей юга Тюменской области, фермерских хозяйств, местных товаропроизводителей и оптовых организаций следующего ассортимента: мясо свинины, говядины, баранины, птицы, рыбная продукция, хлеб, свежая выпечка, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие», — сообщает городская администрация со ссылкой на департамент потребительского рынка.
Мероприятия состоятся 16 ноября, в субботу, с 9 часов утра.