Горожан зовут на сельхозярмарку

«На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей юга Тюменской области, фермерских хозяйств, местных товаропроизводителей и оптовых организаций следующего ассортимента: мясо свинины, говядины, баранины, птицы, рыбная продукция, хлеб, свежая выпечка, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие», — сообщает городская администрация со ссылкой на департамент потребительского рынка.