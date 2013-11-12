nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Горожан зовут на сельхозярмарку

12 ноября 2013, 16:12
В Тюмени пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На трех площадках города горожан ждут товары и продукты местных производителей.

Ярмарки пройдут:

— на прилегающей территории к рынку «Михайловский» ООО «Эко-рынок» (ул. Федюнинского, 55);

— на территории ярмарки выходного дня ТЦ «П.О.Р.Т." ООО «Интерсервис» (ул. Мельникайте, 126/2);

— на прилегающей территории к выставочному центру ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12).

«На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей юга Тюменской области, фермерских хозяйств, местных товаропроизводителей и оптовых организаций следующего ассортимента: мясо свинины, говядины, баранины, птицы, рыбная продукция, хлеб, свежая выпечка, овощи и картофель, фрукты, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие», — сообщает городская администрация со ссылкой на департамент потребительского рынка.

Мероприятия состоятся 16 ноября, в субботу, с 9 часов утра.

#Новости#Ярмарка#Сельское хозяйство#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25