«Город 312» «останется» с тюменцами на один вечер

«Город 312» — это потрясающая энергетика на сцене, лирика и юмор, позитив и в песнях и, конечно, в отношении к публике. Их песни умны, нетривиальны и в то же время лишены черно-депрессивного окраса, а аранжировки легки и прозрачны, но при этом насыщенны.