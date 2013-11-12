«Город 312» «останется» с тюменцами на один вечер

Композиции «Города 312» пользуются большой слушательской любовью и звучат на большинстве радиостанций, как в России, так и в странах СНГ. Клип на песню «Останусь» мгновенно оказался в лидерах хит-парада «Русская десятка» на MTV. Композиции «Останусь», «Вне зоны доступа», «Фонари», «Девочка, которая хотела счастья» держатся в различных теле- и радиочартах. Со своими хитами «горожане» стали номинантами и лауреатами престижных музыкальных событий: кинонаграды MTV, MTV Russian Music Awards 2006 (6 номинаций!), «Золотой граммофон», ZD Awards, премия Муз ТВ и многих другие.
«Город 312» — это потрясающая энергетика на сцене, лирика и юмор, позитив и в песнях и, конечно, в отношении к публике. Их песни умны, нетривиальны и в то же время лишены черно-депрессивного окраса, а аранжировки легки и прозрачны, но при этом насыщенны.
Сегодня в Городе живут пятеро музыкантов: Ая (вокал), Маша (гитара), Дим (клавишные, бэк-вокал), Леон (бас, бэк-вокал), Вик (барабанщик). Они взыскательны, придирчивы к своему творчеству и профессиональны. Сыгранность команды чувствуется в каждой музыкальной фразе. Их творчество — это не рок в чистом виде, на «Город» вообще достаточно сложно навесить ярлыки — они свободны в выражении своих творческих мыслей.
Насладитесь прекрасной музыкой от слаженной творческой команды 19 ноября в Тюмени. Рекомендации по возрасту: старше 12 лет.
Цена билетов: 1000–3800 руб.
Продажа билетов:
— Драматический театр, тел. 40-98-33; — Филармония, тел. 68-77-77; — ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06; — Online-продажа: kassy.ru; — Коллективные заявки (от 5 билетов), тел. 610–625 (доставка в подарок).