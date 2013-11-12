nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Где купить тур на Новый год дешевле?

12 ноября 2013, 13:01
Если вы мечтаете отправиться в дальние края и отдохнуть от каждодневной суеты, то вам стоит поторопиться. Согласно данным туристических компаний, новогодние туры пользуются таким высоким спросом, что некоторые фирмы отмечают даже удивительное явление — экстрараннее бронирование туров — самые предприимчивые туристы приготовили сани еще летом.

«Период новогодних каникул — это высокий туристический сезон, — рассказывает директор компании „Тур-Банк“ Юлия Титова, — поэтому супердешевых и горящих предложений ждать не стоит. И если вы хотите иметь возможность выбрать не только страну, но и интересную программу, и хороший отель, делать это нужно прямо сейчас».

Выгодный и быстрый способ — это забронировать тур через Интернет. Нужно зайти на сайт tourbank.ru, выбрать вашего любимого и проверенного туроператора, найти нужный тур, вычесть от 5 до 11% от цены тура (скидку на определенного туроператора можно узнать у менеджеров «Тур-Банка») и оплатить понравившийся тур, а также сервисный сбор в офисе «Тур-Банка».

Забронировать его можно двумя способами:

— в режиме онлайн, кликнув по цене, заполнив необходимые личные данные и оплатив в офисе «Тур-Банка»;

— посетив офис «Тур-Банка» в Тюмени на Ленина, 2А.

Кстати, на все новогодние туры действует специальная акция! Подробности по тел. (3452) 59-35-16.

Если вы еще не решили, что подарить близкому человеку на Новый год и хочется чего-то особенного и яркого, именно для вас в «Тур-Банке» создали сертификаты на незабываемое путешествие. Сертификат можно приобрести на любую сумму.

Понять, стоит ли отдыхать с туристическим агентством «Тур-Банк», довольно просто: если вы пользуетесь Интернетом в повседневной жизни, цените оперативность в работе и умеете разумно тратить свои деньги, то выбор очевиден.

(3452) 59-35-16

Звоните прямо сейчас!

Адрес: Ленина, 2а

#Новости#Новый год#Тюмень#Туризм#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25