Где купить тур на Новый год дешевле?

«Период новогодних каникул — это высокий туристический сезон, — рассказывает директор компании „Тур-Банк“ Юлия Титова, — поэтому супердешевых и горящих предложений ждать не стоит. И если вы хотите иметь возможность выбрать не только страну, но и интересную программу, и хороший отель, делать это нужно прямо сейчас».
Выгодный и быстрый способ — это забронировать тур через Интернет. Нужно зайти на сайт tourbank.ru, выбрать вашего любимого и проверенного туроператора, найти нужный тур, вычесть от 5 до 11% от цены тура (скидку на определенного туроператора можно узнать у менеджеров «Тур-Банка») и оплатить понравившийся тур, а также сервисный сбор в офисе «Тур-Банка».
Забронировать его можно двумя способами:
— в режиме онлайн, кликнув по цене, заполнив необходимые личные данные и оплатив в офисе «Тур-Банка»;
— посетив офис «Тур-Банка» в Тюмени на Ленина, 2А.
Кстати, на все новогодние туры действует специальная акция! Подробности по тел. (3452) 59-35-16.
Если вы еще не решили, что подарить близкому человеку на Новый год и хочется чего-то особенного и яркого, именно для вас в «Тур-Банке» создали сертификаты на незабываемое путешествие. Сертификат можно приобрести на любую сумму.
Понять, стоит ли отдыхать с туристическим агентством «Тур-Банк», довольно просто: если вы пользуетесь Интернетом в повседневной жизни, цените оперативность в работе и умеете разумно тратить свои деньги, то выбор очевиден.
(3452) 59-35-16
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Адрес: Ленина, 2а