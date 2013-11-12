Где купить тур на Новый год дешевле?

Выгодный и быстрый способ — это забронировать тур через Интернет. Нужно зайти на сайт tourbank.ru, выбрать вашего любимого и проверенного туроператора, найти нужный тур, вычесть от 5 до 11% от цены тура (скидку на определенного туроператора можно узнать у менеджеров «Тур-Банка») и оплатить понравившийся тур, а также сервисный сбор в офисе «Тур-Банка».