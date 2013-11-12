Эвелина Хромченко расскажет тюменкам о вложениях в гардероб

Она проведет для предпринимательниц мастер-класс на тему «25 успешных инвестиций в гардероб».
Чтобы попасть на двухдневный женский форум, в рамках которого будет выступать Эвелина Хромченко, приготовьтесь выложить пятнадцать (если заплатите до 12 ноября) или семнадцать тысяч рублей.
Как сообщает отдел информации Инвестиционного агентства Тюменской области, помимо выступления бывшего главного редактора русского L’Officiel, дамам предлагают послушать выступления на тему «Управление женской энергией: Бизнес. Семья. Мужчина», «Креативность. Творчество в бизнесе и повседневной жизни», «Где искать вдохновение и почему важно вдохновлять людей, которые рядом (персонал, семья и пр.)», узнать о психологии формирования будущего «Моделируем реальность своими словами».