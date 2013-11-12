Двумстам километрам областных дорог необходимо освещение

Общая протяженность участков улиц и дорог, где необходимо устройство наружного освещения составляет более 232 километров, в том числе 134 километра — в городах и селах, сообщает пресс-служба ГИБДД. 66 километров дорог требуется осветить в Тобольске и Тобольском районе, 46 — в Ялуторовске, 36 — в Ишиме и его окрестностях, 30 — в Тюменском районе, 25 — в областном центре.