Двумстам километрам областных дорог необходимо освещение

По статистике в текущем году неисправное освещение или его отсутствие стало сопутствующей причиной десяти дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 и получили травмы 10 человек.
В период проведения мероприятия инспекторы проверили более 8,5 тысяч километров дорог, в том числе почти 4,5 тысячи километров в городах и населенных пунктах, тысячу километров федеральных автодорог. В ходе проверок выявлено 749 недостатков, более 1,3 тысячи неработающих светильников.
Общая протяженность участков улиц и дорог, где необходимо устройство наружного освещения составляет более 232 километров, в том числе 134 километра — в городах и селах, сообщает пресс-служба ГИБДД. 66 километров дорог требуется осветить в Тобольске и Тобольском районе, 46 — в Ялуторовске, 36 — в Ишиме и его окрестностях, 30 — в Тюменском районе, 25 — в областном центре.
В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД выдано 37 предписаний должностным лицам организаций, отвечающих за освещение улиц и дорог, к административной ответственности привлечены 15 должностных лиц и одно юридическое лицо. В органы исполнительной власти и иные организации направлена 21 информация.
«В настоящее время проводится контрольная проверка. Вопрос как нельзя актуален. Осенью число „темных“ аварий вырастает в разы. В ноябре в темное время суток на дорогах области уже погибли 2 пешехода, 24 ранены», — добавляют в пресс-службе Управления ГИБДД Тюменской области.