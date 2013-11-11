Женщина на «Тойоте» не пропустила скорую

На перекрестке улиц Газовиков и Эрвье столкнулись Toyota RAV-4 и машина скорой помощи. Врачи спешили по экстренному вызову на ДТП на улице Газовиков, 49, где пьяный водитель на Daewoo несколько минут назад въехал в стоящий автомобиль Mitsubishi. Женщина, водитель «Тойоты», на перекрестке не предоставила преимущество автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Она утверждает, что ехала на зеленый сигнал светофора и никого не видела. В «неотложке» пострадали три человека: 43-летний водитель и двое медиков, 61-го года и 62-х лет, у них ушибы и травмы головы.