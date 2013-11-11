Женщина на «Тойоте» не пропустила скорую

ВАЗ-2112 ночью съехал в кювет и опрокинулся на 31 километре автодороги Исетск — Упорово. 22-летний водитель был лишен права управления за пьяную езду. В ДТП он получил раны колена и головы, отмечают в пресс-службе областной ГИБДД.
Toyota и Lada Largus столкнулись в 16:20 на 14 километре автодороги Тюмень — Салаирка из-за неправильного выбора дистанции водителем иномарки. В аварии пострадала 9-летняя пассажирка «Тойоты», у девочки перелом челюсти и рана губы, 49-летний водитель «Лады» получил сотрясение головного мозга.
Три ночных ДТП случилось в Тюмени. Ford и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Малыгина и Мориса Тореза в 2:15 10 ноября. Предварительно, водитель «Форда» с 3-летним стажем нарушил очередность проезда. 19-летний пассажир второй иномарки получил рваную рану лба и сотрясение головного мозга.
В 4:45 этой же ночи на перекрестке улиц Дружбы и Cудоремонтной столкнулись две «Лады», 15-й и 99-й моделей. Один из водителей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Результат — травма внутренних органов у 22-летней водительницы «99-й» и травма головы у 15-летней пассажирки «15-й».
На перекрестке улиц Газовиков и Эрвье столкнулись Toyota RAV-4 и машина скорой помощи. Врачи спешили по экстренному вызову на ДТП на улице Газовиков, 49, где пьяный водитель на Daewoo несколько минут назад въехал в стоящий автомобиль Mitsubishi. Женщина, водитель «Тойоты», на перекрестке не предоставила преимущество автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Она утверждает, что ехала на зеленый сигнал светофора и никого не видела. В «неотложке» пострадали три человека: 43-летний водитель и двое медиков, 61-го года и 62-х лет, у них ушибы и травмы головы.
7-летний мальчик сбит автомобилем Mitsubishi во дворе дома на улице Циолковского, 9. Ребенок выбежал из-за стоящего автомобиля, водитель иномарки не успел вовремя остановиться. Мальчик получил рваную рану подбородка.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области