В Тюмени «сливают» автомобили!

Можно быть в строю модных автомобильных тенденций и стараться покупать всегда автомобили предстоящего года, а можно просто дождаться выгодного предложения и купить автомобиль с существенной скидкой, именно той марки, которой вы доверяете, модификации, которая вам подходит.
На данный момент в «Автограде» в наличии более 1700 автомобилей, все они у тюменцев пользуются популярностью. Это очень большое количество даже для такого крупного дилера, как «Автоград», поэтому, чтобы сократить свой товарный склад, компания готова на эти модели предоставить весомые скидки. В некоторых случаях, даже ниже, чем себестоимость.
Многие знают, что в Москве такие распродажи крупные дилеры проводят довольно часто. Но зачем куда-то ехать? Нести дополнительные временные, финансовые и моральные затраты в поисках желанной скидки. Просто приезжайте или позвоните в «Автоград». Возможно, ваш оптимальный вариант рядом.
Компания «Автоград» на автомобильном рынке уже более 20 лет. Каждый четвертый автомобиль, проданный в Тюмени, куплен в «Автограде». Более 92% обращений на официальный сайт — это положительные отзывы о работе компании. Все это говорит о том, что тюменцы «Автограду» доверяют и довольны работой компании.
Если вы задумались о том, чтобы приобрести автомобиль, который вы хотите, и вы думаете так же, как автор этой статьи — эти автомобили уже завтра могут стать вашими со значительной выгодой, сливаем все в декабре — уже ничего не останется!
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