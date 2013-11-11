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В Тюмени появится общегородской книжный шкаф

11 ноября 2013, 12:09
На улице Мельникайте в районе ТНГНУ в декабре появится первый общегородской книжный шкаф. Взять из него книгу и положить взамен свою сможет любой желающий.
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Тюмень

Авторы идеи этого проекта — городской портал Ururu.ru. Проект поддержали депутат по 11 избирательному округу Динар Абукин и глава Ленинской управы Максим Афанасьев.

Место установки шкафа выбрано неслучайно: в 2014 году возле ТГНГУ появится новый сквер — «Романтики». Будут соответствовать книжной тематике и объекты в этом сквере: скульптуры читающих молодых людей, удобные скамейки. В иной форме, вписывающейся в концепцию сквера, будет воссоздан и сам шкаф. Он станет, несомненно, арт-символом города.

«Пользоваться шкафом тюменцы смогут круглый год. За ним будет следить наша редакция, — рассказала NashGorod.ru редактор портала Ururu.ru Кристина Кузнецова. — Мы будем организовывать мероприятия по его наполнению, принимать антивандальные меры. Сейчас разрабатывается дизайн проекта. Тюменский общественный книжный шкаф станет первым в УрФО».

По словам депутата Динара Абукина, общегородской книжный шкаф станет хорошим подарком нашему городу, тем более что 2014 год объявлен Годом культуры в России. По словам Динара Марсельевича, благодаря общегородскому шкафу, жители нашего города будут больше читать, ведь в последнее время книги стали очень дорогими и не всем они по карману.

Подобные шкафы уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке.

Фото открытой библиотеки в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге

#Новости#Тюмень#Книги#Ирина#Общество
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