В Тюмени появится общегородской книжный шкаф

По словам депутата Динара Абукина, общегородской книжный шкаф станет хорошим подарком нашему городу, тем более что 2014 год объявлен Годом культуры в России. По словам Динара Марсельевича, благодаря общегородскому шкафу, жители нашего города будут больше читать, ведь в последнее время книги стали очень дорогими и не всем они по карману.