Старые коммуникации — проблемы с водоснабжением

Об этом в раздел «Проблемы Тюмени» сообщила жительница дома Эльмира. У нее, как и у многих жильцов пятиэтажки, есть дети, поэтому вопрос водоснабжения для ее семьи очень важен. «Проблемы с водой были и летом. А в подъездах сейчас парит на нижних этажах. Когда будет холоднее, парить будет до пятого», — говорит она.
Как пояснили в обслуживающей компании ООО «РегионБытСервис», проблема в поданных на дом параметрах. «В пятницу „Тепло Тюмени“ проводило свои работы, после чего параметры на входе в дом упали. Все выходные велись работы, надеемся, сегодня мы их завершим», — сказали в компании.
Тем не менее, в ОАО «Тепло Тюмени» пояснили, что никаких утечек возле этого дома не было зафиксировано за последнюю неделю.
По поводу слабого напора холодной воды в ООО «Тюмень водоканал» сообщили, что отключения и снижения параметров давления в сети водоснабжения со стороны водоснабжающей компании в районе дома № 2 на Геологоразведчиков не производилось.
До 1 ноября этот дом обслуживала компания «Тюменское ЖКХ». Их специалист сообщил, что в доме давно проблемы с коммуникациями, и он требует капитального ремонта.