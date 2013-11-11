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Старые коммуникации — проблемы с водоснабжением

11 ноября 2013, 16:17
Жильцы дома № 2 по улице Геологоразведчиков с 7 ноября сидят без горячей воды, тонкой струйкой бежит и холодная. Благо, что хоть отопление в доме есть.

Об этом в раздел «Проблемы Тюмени» сообщила жительница дома Эльмира. У нее, как и у многих жильцов пятиэтажки, есть дети, поэтому вопрос водоснабжения для ее семьи очень важен. «Проблемы с водой были и летом. А в подъездах сейчас парит на нижних этажах. Когда будет холоднее, парить будет до пятого», — говорит она.

Как пояснили в обслуживающей компании ООО «РегионБытСервис», проблема в поданных на дом параметрах. «В пятницу „Тепло Тюмени“ проводило свои работы, после чего параметры на входе в дом упали. Все выходные велись работы, надеемся, сегодня мы их завершим», — сказали в компании.

Тем не менее, в ОАО «Тепло Тюмени» пояснили, что никаких утечек возле этого дома не было зафиксировано за последнюю неделю.

По поводу слабого напора холодной воды в ООО «Тюмень водоканал» сообщили, что отключения и снижения параметров давления в сети водоснабжения со стороны водоснабжающей компании в районе дома № 2 на Геологоразведчиков не производилось.

До 1 ноября этот дом обслуживала компания «Тюменское ЖКХ». Их специалист сообщил, что в доме давно проблемы с коммуникациями, и он требует капитального ремонта.

#Новости#Горячая вода#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Управляющие компании#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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