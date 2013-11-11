Старые коммуникации — проблемы с водоснабжением

Об этом в раздел «Проблемы Тюмени» сообщила жительница дома Эльмира. У нее, как и у многих жильцов пятиэтажки, есть дети, поэтому вопрос водоснабжения для ее семьи очень важен. «Проблемы с водой были и летом. А в подъездах сейчас парит на нижних этажах. Когда будет холоднее, парить будет до пятого», — говорит она.