Сгоревший в прошлом году автосалон снова открыт

В большом и светлом здании будет работать тот же персонал, который работал там до возгорания. Компания «Автоград» не только полностью восстановила здание, сделав его максимально современным и комфортным для своих клиентов, но и сдержала слово данное сотрудникам салона о сохранении всех рабочих мест.