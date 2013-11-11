Сгоревший в прошлом году автосалон снова открыт

Автосалон «ГАЗ» на Тимуровцев, 59в «восстал из пепла». 6 ноября, спустя почти год после серьезного пожара, он открылся торжественной презентацией с традиционным разрезанием красной ленты.
В большом и светлом здании будет работать тот же персонал, который работал там до возгорания. Компания «Автоград» не только полностью восстановила здание, сделав его максимально современным и комфортным для своих клиентов, но и сдержала слово данное сотрудникам салона о сохранении всех рабочих мест.
Презентация прошла на должном уровне. В узком кругу потенциальных клиентов, партнеров по бизнесу и СМИ, с приглашенными гостями из числа руководителей Нижегородского Горьковского завода, приятно провели время, слушая саксофон, талантливых тюменских вокальных исполнителей, просматривая акробатические номера, наслаждаясь изысканным фуршетом.
Там же на презентации все воочию могли увидеть новую модель «ГАЗели» Next — туристический автобус на 16 посадочных мест, в котором практически каждый гость успел посидеть на пассажирском кресле, представив себя на месте путешественника и убедившись в том, что его пассажирам будет уютно и тепло.