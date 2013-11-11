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Съездили за мясом: водитель без прав собрал 2 машины и погубил соседку

11 ноября 2013, 17:43
Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем, не имея водительских прав, и совершил ДТП со смертельным исходом. 32-летний житель поселка Боровский Андрей Михеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Сюжет
Тюмень

Как установило следствие, в июле 2013 года Михеев купил себе автомобиль ВАЗ-21043. При этом в автошколе он никогда не учился и водительских прав не имел, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

21 июля около четырех часов утра соседка уговорила Михеева свозить ее в Тюмень за мясом. Водитель согласился и повез женщину с ее сожителем в город. Эта поездка закончилась трагически. Михеев въехал на красный запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Республики — Тульская и столкнулся там с Infiniti QХ56, а затем с автомобилем ВАЗ-217030. С места происшествия Михеев ушел. Его пассажиры с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу. Женщина 31 июля скончалась от множественных повреждений органов и скелета, а ее сожитель выжил.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч.3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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