Съездили за мясом: водитель без прав собрал 2 машины и погубил соседку

Как установило следствие, в июле 2013 года Михеев купил себе автомобиль ВАЗ-21043. При этом в автошколе он никогда не учился и водительских прав не имел, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
21 июля около четырех часов утра соседка уговорила Михеева свозить ее в Тюмень за мясом. Водитель согласился и повез женщину с ее сожителем в город. Эта поездка закончилась трагически. Михеев въехал на красный запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Республики — Тульская и столкнулся там с Infiniti QХ56, а затем с автомобилем ВАЗ-217030. С места происшествия Михеев ушел. Его пассажиры с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу. Женщина 31 июля скончалась от множественных повреждений органов и скелета, а ее сожитель выжил.
Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч.3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.