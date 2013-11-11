Съездили за мясом: водитель без прав собрал 2 машины и погубил соседку

21 июля около четырех часов утра соседка уговорила Михеева свозить ее в Тюмень за мясом. Водитель согласился и повез женщину с ее сожителем в город. Эта поездка закончилась трагически. Михеев въехал на красный запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Республики — Тульская и столкнулся там с Infiniti QХ56, а затем с автомобилем ВАЗ-217030. С места происшествия Михеев ушел. Его пассажиры с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу. Женщина 31 июля скончалась от множественных повреждений органов и скелета, а ее сожитель выжил.