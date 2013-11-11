Придумал угон, чтобы не лишиться прав

Мужчина после распития спиртного сел за руль и, отвлекшись на телефонный звонок, съехал с проезжей части. После этого он оставил машину в канаве и пешком направился домой, сообщает пресс-служба судебного департамента.
Через некоторое время водителю сообщили, что его автомобиль находится на штрафной стоянке. Мужчина, убедившись в отсутствии транспорта в месте его оставления — в канаве возле магазина и желая избежать административной ответственности, обратился в отдел полиции с заявлением об угоне.
При принятии заявления сотрудник полиции предупредил владельца машины об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, несмотря на это и понимая, что он может быть лишен прав и потеряет работу водителя, мужчина сообщил органам предварительного расследования об угоне автомобиля из двора многоквартирного дома, где он проживает. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления.
Приговором Ярковского районного суда от 13.08.2013 Шпуров И.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.