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Придумал угон, чтобы не лишиться прав

11 ноября 2013, 15:35
В Ярковском районе нетрезвый водитель, придумавший угон своего автомобиля, заплатит штраф в размере 5000 рублей.

Мужчина после распития спиртного сел за руль и, отвлекшись на телефонный звонок, съехал с проезжей части. После этого он оставил машину в канаве и пешком направился домой, сообщает пресс-служба судебного департамента.

Через некоторое время водителю сообщили, что его автомобиль находится на штрафной стоянке. Мужчина, убедившись в отсутствии транспорта в месте его оставления — в канаве возле магазина и желая избежать административной ответственности, обратился в отдел полиции с заявлением об угоне.

При принятии заявления сотрудник полиции предупредил владельца машины об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, несмотря на это и понимая, что он может быть лишен прав и потеряет работу водителя, мужчина сообщил органам предварительного расследования об угоне автомобиля из двора многоквартирного дома, где он проживает. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления.

Приговором Ярковского районного суда от 13.08.2013 Шпуров И.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

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