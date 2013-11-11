Придумал угон, чтобы не лишиться прав

При принятии заявления сотрудник полиции предупредил владельца машины об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, несмотря на это и понимая, что он может быть лишен прав и потеряет работу водителя, мужчина сообщил органам предварительного расследования об угоне автомобиля из двора многоквартирного дома, где он проживает. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления.