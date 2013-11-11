Посетителей филармонии перед концертами будут просвещать

В ноябре таких бесед запланировано четыре. Одна уже прошла — перед концертом 10 ноября, еще три состоятся перед концертами классической музыки — 14, 24 и 29 ноября с 18:15 до 18:45 в зале камерной и органной музыки.
Во время такой беседы вы сможете получить информацию о предстоящем в этот вечер концерте, возможно, узнаете для себя много нового о композиторах и исполняемых произведениях — историю их создания, жанровые и художественные особенности, сможете задать вопросы ведущей, сообщает пресс-служба филармонии.
Беседы будет вести музыковед и художественный руководитель творческих программ филармонии Надежда Дмитриевна Коваленко, кандидат искусствоведения.
Как сказал Денис Мацуев, посещение концерта классической музыки — это не только огромное удовольствие от встречи с прекрасным, но и работа, к которой нужно подготовиться. Филармония теперь предоставляет своим слушателям такую возможность.
Для всех, кто приобрел билет на концерт, вход на беседу — свободный.
14 ноября филармония приглашает на первый концерт абонемента Tutti insieme. Рахманинова и Шостаковича исполнят солисты Московской филармонии, лауреаты международных конкурсов Сергей Антонов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка) и Екатерина Мечетина (фортепиано).
24 ноября в 19.00 в абонементе «Звезды XXI века» играют лауреаты международных конкурсов Михаил Почекин (скрипка) и Юрий Фаворин (фортепиано), оркестр «Камерата Сибири».
29 ноября в 19.00 на сцене филармонии играет Лауреат ХIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Мирослав Култышев (фортепиано), прозвучат произведения Фредерика Шопена.