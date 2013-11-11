Посетителей филармонии перед концертами будут просвещать

Во время такой беседы вы сможете получить информацию о предстоящем в этот вечер концерте, возможно, узнаете для себя много нового о композиторах и исполняемых произведениях — историю их создания, жанровые и художественные особенности, сможете задать вопросы ведущей, сообщает пресс-служба филармонии.