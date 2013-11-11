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Посетителей филармонии перед концертами будут просвещать

11 ноября 2013, 10:44
Тюменская филармония будет проводить перед концертами музыкально-просветительские беседы для тех, кто ценит классическую музыку.
Сюжет
Тюмень

В ноябре таких бесед запланировано четыре. Одна уже прошла — перед концертом 10 ноября, еще три состоятся перед концертами классической музыки — 14, 24 и 29 ноября с 18:15 до 18:45 в зале камерной и органной музыки.

Во время такой беседы вы сможете получить информацию о предстоящем в этот вечер концерте, возможно, узнаете для себя много нового о композиторах и исполняемых произведениях — историю их создания, жанровые и художественные особенности, сможете задать вопросы ведущей, сообщает пресс-служба филармонии.

Беседы будет вести музыковед и художественный руководитель творческих программ филармонии Надежда Дмитриевна Коваленко, кандидат искусствоведения.

Как сказал Денис Мацуев, посещение концерта классической музыки — это не только огромное удовольствие от встречи с прекрасным, но и работа, к которой нужно подготовиться. Филармония теперь предоставляет своим слушателям такую возможность.

Для всех, кто приобрел билет на концерт, вход на беседу — свободный.

14 ноября филармония приглашает на первый концерт абонемента Tutti insieme. Рахманинова и Шостаковича исполнят солисты Московской филармонии, лауреаты международных конкурсов Сергей Антонов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка) и Екатерина Мечетина (фортепиано).

24 ноября в 19.00 в абонементе «Звезды XXI века» играют лауреаты международных конкурсов Михаил Почекин (скрипка) и Юрий Фаворин (фортепиано), оркестр «Камерата Сибири».

29 ноября в 19.00 на сцене филармонии играет Лауреат ХIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Мирослав Култышев (фортепиано), прозвучат произведения Фредерика Шопена.

#Новости#Музыка#Образование#Филармония#Тюмень#Ирина#Культура
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