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Поисковики нашли пропавших без вести красноармейцев

11 ноября 2013, 16:43
Тюменская региональная общественная организация «Областной поисковой центр» подвела итоги октября. Благодаря работе поисковиков в районе города Суровикино Волгоградской области были найдены останки двух красноармейцев.

Бойцы относились к 229-ой стрелковой дивизии 2-го формирования, которая была организована в городе Ишиме. В составе этой дивизии большинство призывников были 1921–1923 годов рождения, из Омской и Новосибирской области. Известно, что в середине июля 1942 года дивизия прибыла в состав 64-й армии Сталинградского фронта, где проходили ожесточенные бои.

При найденных бойцах были обнаружены личные вещи и смертные медальоны. Оперативно тюменским поисковикам удалось расшифровать сведения медальонов и установить личности найденных бойцов. Ими оказались:

— Якубенко Петр Сафонович, 1983 г.р., Омская область, Викуловский район, Скрипнинский с/с, д. Скрипка.

— Мехряков Федор Поликарпович, 1923 г.р., Омская область, Тюменский РВК, д. Созоново.

За помощью в поиске родственников найденных бойцов в Областной поисковый центр обратились волгоградские поисковики. В короткие сроки, рассказывают в пресс-службе ОЦДОДиМ, специалистам областного поискового центра и редакции газеты «Тюменский курьер» удалось найти родственников бойцов, считавшихся пропавшими без вести:

— Якубенко Сергей Митрофанович, племянник Якубенко П.С.

— Юрьевцева Надежда Павловна, племянница Мехрякова Ф.П.

Теперь еще двое солдат Великой Отечественной Войны не остались безымянными, их родственники смогут навещать их могилы и рассказывать о их подвигах своим детям

#Новости#Поисковики#Великая Отечественная война#Дарья#Общество
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