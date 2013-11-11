Поисковики нашли пропавших без вести красноармейцев

Бойцы относились к 229-ой стрелковой дивизии 2-го формирования, которая была организована в городе Ишиме. В составе этой дивизии большинство призывников были 1921–1923 годов рождения, из Омской и Новосибирской области. Известно, что в середине июля 1942 года дивизия прибыла в состав 64-й армии Сталинградского фронта, где проходили ожесточенные бои.