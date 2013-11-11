Осуждена мать, отравившая сына алкоголем

«Утром 9 июля нерадивая мать привела своих сынишек в заброшенный дом, где стала распивать водку. При этом ребятишки были голодными. Около 13.00 младший сынишка стал плакать и просить воды. Миронова же налила малышу не менее 50 миллилитров спиртосодержащей жидкости с содержанием спирта 40,2% и заставила его выпить. Через некоторое время ребенок уснул, а потом ему стало плохо, но Миронова идти домой не спешила, полагая, что малыш проспится и ему станет легче. Однако мальчику лучше не стало и Миронова вечером пришла домой. Супруг заставил ее вызвать скорую помощь, так как малыш был без сознания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.