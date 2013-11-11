Осуждена мать, отравившая сына алкоголем

В Тюменской области осуждена нерадивая мать, которая, чтобы успокоить сына, напоила его крепким алкоголем. Мальчик скончался в больнице через несколько дней. 32-летняя Яна Миронова признана виновной по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).
Яна Миронова проживала в селе Перевалово Тюменского района с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. 8 июля текущего года между супругами произошла ссора и женщина, взяв с собой двух сынишек в возрасте двух и четырех лет, ушла из дома пьянствовать. В тот день Миронова домой не вернулась, оставшись с детьми ночевать у знакомых.
«Утром 9 июля нерадивая мать привела своих сынишек в заброшенный дом, где стала распивать водку. При этом ребятишки были голодными. Около 13.00 младший сынишка стал плакать и просить воды. Миронова же налила малышу не менее 50 миллилитров спиртосодержащей жидкости с содержанием спирта 40,2% и заставила его выпить. Через некоторое время ребенок уснул, а потом ему стало плохо, но Миронова идти домой не спешила, полагая, что малыш проспится и ему станет легче. Однако мальчику лучше не стало и Миронова вечером пришла домой. Супруг заставил ее вызвать скорую помощь, так как малыш был без сознания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Медики доставили ребенка в больницу, но спасти его не удалось. 13 июля мальчик скончался от
острого отравления изопропанолом и этанолом.
Тот самый заброшенный дом, в котором Миронова напоила сынишку опасной жидкостью
Суд назначил Мироновой ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев, возложив на нее следующие обязанности: не менять места постоянного жительства, не выезжать за пределы Тюмени и Тюменского района, не уходить из дома с 21.00 до 6.00 без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания. Кроме того, суд обязал женщину три раза в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган.
При назначении наказания суд учел признание Мироновой своей вины, а также мнение супруга (он был признан потерпевшим по делу), который просил не лишать свободы жену, так как у них иждивении находятся трое малолетних детей.