Не согласны с врачом — звоните в страховую компанию

Большая часть тюменцев по-прежнему недостаточно знает о своих правах в системе ОМС, тем более что в последнее время динамично меняется законодательство в сфере здравоохранения, — констатирует директор ТФОМС Тюменской области Татьяна Чирятьева.
«Если у пациента что-то случается на этапе получения медицинской помощи, то люди пишут — в прокуратуру, правительство Тюменской области, министерство здравоохранения РФ и т.д. Тогда как первый и более действенный шаг, — это обращение в страховую медицинскую организацию. Причем мы рекомендуем, чтобы пациенты это делали в момент обращения в медицинскую организацию, при каждом сомнительном случае, особенно если пациенту предлагают оплатить диагностическую или лечебную услугу.
Сегодня в страховых компаниях созданы структурные подразделения по защите прав застрахованных, телефоны горячей линии. К нам звонят за консультациями даже ночью. Развита сеть представительств СМО в медицинских организациях по вопросам организации и качества медицинской помощи, консультирования пациентов. Задача страховых компаний, работающих в системе ОМС, — не только фиксировать обращения и жалобы застрахованных, а помогать людям решать их конкретные проблемы в досудебном или судебном порядке».
По словам специалистов ТФОМС, чаще всего тюменцы обращаются на горячую линию за консультациями, связанными с получением полиса ОМС единого образца: нужно ли менять его, как и где это сделать. Но вообще звонить в страховую медицинскую организацию можно и нужно в любом сомнительном для пациента случае. К примеру, когда ему отказали в предоставлении медицинской помощи по полису старого образца или предлагают пройти платно назначенное лечащим врачом физиолечение или другие лечебные и диагностические мероприятия, а также если есть претензии к качеству оказанной медицинской помощи. Случаи, когда сразу удается резрешить проблемную ситуацию, нередки, главное, чтобы пациент знал, куда обратиться в случае их возникновения.
Кроме консультаций и жалоб, напоминают в ТФОМС, тюменцы могут обращаться в страховые компании и с предложениями по организации медицинской помощи — на их основании страховщики готовят и направляют материалы в органы управления здравоохранения.
Телефон круглосуточной горячей линии ТФОМС Тюменской области +7-904-499-02-30
Напомним также, что вопросы о системе ОМС можно задать онлайн — консультанту портала NashGorod.ru заместителю директора по медицинскому страхованию ТФОМС Наталье Путиной. Горожане уже получили ответы на вопросы, должны ли быть бесплатными медосмотры (например, при приеме ребенка в школу и для выдачи справки на работу), сколько физиопроцедур можно пройти бесплатно и т.д.