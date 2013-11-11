Не согласны с врачом — звоните в страховую компанию

По словам специалистов ТФОМС, чаще всего тюменцы обращаются на горячую линию за консультациями, связанными с получением полиса ОМС единого образца: нужно ли менять его, как и где это сделать. Но вообще звонить в страховую медицинскую организацию можно и нужно в любом сомнительном для пациента случае. К примеру, когда ему отказали в предоставлении медицинской помощи по полису старого образца или предлагают пройти платно назначенное лечащим врачом физиолечение или другие лечебные и диагностические мероприятия, а также если есть претензии к качеству оказанной медицинской помощи. Случаи, когда сразу удается резрешить проблемную ситуацию, нередки, главное, чтобы пациент знал, куда обратиться в случае их возникновения.