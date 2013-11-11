Мониторинг вузов показал: показатели по науке в ТюмГУ — лучшие в регионе

Впервые в оценке эффективности вузов приняли участие негосударственные образовательные организации высшего образования. К мониторингу 2013 года Министерство образования и науки разделило вузы в зависимости от специфики их деятельности на творческие, спортивные, транспортные, медицинские, сельскохозяйственные и военные, а также изменило пороговые значения по международной деятельности с 0,7 % до 1% и добавило новый критерий — трудоустройство выпускников.
В Уральском федеральном округе мониторингу подверглись 62 вуза и 162 филиала. Согласно полученным данным, в УрФО признаки неэффективности обнаружены у 4 вузов (6,5 %) и 33 филиалов (20,4 %). В Тюменской области среди 7 вузов и 11 филиалов неэффективным признан филиал Современной гуманитарной академии. Кроме того, 2 вуза и 2 филиала находятся в стадии реорганизации. Для сравнения в Москве в мониторинг попали 88 вузов, из них 53 были признаны неэффективными.
В Тюменском государственном университете отмечают: ни в одном из филиалов вуза в этом году, в отличие от прошлого, не отмечено признаков неэффективности. Кроме того, показатели ТюмГУ по науке достигают 163 000 рублей в расчете на одного научного работника при пороговом значении в 50 000 рублей. Это самые высокие показатели среди всех вузов Тюменской области. Помимо этого, мониторинг показывает, что в ТюмГУ стремятся получить образование иностранные студенты. При пороговом значении в 1 % международная деятельность единственного классического вуза в области оценена на 2,21%.
|Наименование показателя
|Значение показателя вуза
|Образовательная деятельность
|62,46 баллов
|Научно-исследовательская деятельность
|163,01 тыс. рублей
|Международная деятельность
|2,21%
|Финансово-экономическая деятельность
|1887,88 тыс. руб.
|Инфраструктура
|11,53 кв.м.
|Трудоустройство
|96,627%
Результаты мониторинга будут проанализированы рабочими группами, созданными в каждом субъекте Российской Федерации. Заседание рабочей группы по вузам УрФО состоится 23 ноября 2013 года. В состав входят представители образовательных учреждений, федеральных и региональных органов власти. По каждому учреждению, имеющему признаки неэффективности, будут подготовлены конкретные предложения по повышению качества образования.
Всего признаки неэффективности, как сообщил Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, имеют 18,4 процента государственных вузов и 35 процентов негосударственных вузов.
По закону предоставлять данные для мониторинга должны как государственные, так и негосударственные вузы. В 2013 году 108 негосударственных вузов не предоставили данные, а еще 14 учебных заведений предоставили противоречащие данные и не смогли эти противоречия объяснить.
Результаты мониторинга эффективности вузов официально опубликованы на сайте Главного информационно-вычислительного центра.