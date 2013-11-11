Мониторинг вузов показал: показатели по науке в ТюмГУ — лучшие в регионе

В Тюменском государственном университете отмечают: ни в одном из филиалов вуза в этом году, в отличие от прошлого, не отмечено признаков неэффективности. Кроме того, показатели ТюмГУ по науке достигают 163 000 рублей в расчете на одного научного работника при пороговом значении в 50 000 рублей. Это самые высокие показатели среди всех вузов Тюменской области. Помимо этого, мониторинг показывает, что в ТюмГУ стремятся получить образование иностранные студенты. При пороговом значении в 1 % международная деятельность единственного классического вуза в области оценена на 2,21%.