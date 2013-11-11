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«Лучший — навсегда»: Валерий Леонтьев в Тюмени

11 ноября 2013, 15:04
Народный артист России Валерий Леонтьев 15 ноября выступит в Тюменской филармонии с программой «Лучший — навсегда».
Сюжет
Тюмень

Валерий Леонтьев остается загадкой даже для самого себя. Толпы поклонниц, сотни наград и десятки шлягеров — все это не открывает главной тайны певца — тайны таланта, неповторимых оттенков голоса, музыки, его песен и тайны индивидуальности.

Именно благодаря своей индивидуальности Валерий Леонтьев всегда был признан публикой. Леонтьев в прекрасной форме, артистичен, красив и неподражаем. Каждая его песня — это маленький спектакль. Валерий Леонтьев с прежней легкостью танцует и выбегает к публике в зал, чем вызывает неизменный восторг…

Он всегда в моде или абсолютно вне её. На его концерты приходят все — от 5 до 75-ти, а в армию почитателей постоянно вливаются подростки и молодежь. Он не так часто появляется на экранах, не участвует в популярных ток-шоу, его песнями не забиты радио-эфиры, но он постоянно собирает полные залы и море цветов!

Любой из концертов этого артиста — всегда событие, которое Валерий Леонтьев ощущает, по его собственным словам, как беседу с публикой, общение, своеобразный энергетический обмен исполнителя со зрителем. Творческое развитие знаменитого маэстро, кажется, не знает границ. Одинаково вдохновенно он передает собственные ощущения реальности, действительного мира, либо же романтически врывается в душу зрителя весенним расцветшим днём. Одно слово — артист с большой буквы!

Необыкновенного тембра голос, проникающий прямо в сердце и невероятное разнообразие образов покоряют слушателей, пришедших на его концерт. С первого раза и навсегда.

Каждый концерт Валерия Леонтьева — это потрясающее зрелище, каждая песня — маленький спектакль. Далеко не каждый артист может настолько отдавать себя публике. Два часа живого звука и света, ослепительные костюмы, яркий и экспрессивный шоу-балет, любимые хиты — и, конечно же, общение с залом.

Долгожданный концерт Народного артиста России Валерия Леонтьева с презентацией новой концертной программы «Лучший — навсегда!» состоится 15 ноября на сцене филармонии.

Стоимость билетов: от 1000 до 5000.

Заказ билетов по телефону: 73-73-61 (51).

#Новости#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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