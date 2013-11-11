«Лучший — навсегда»: Валерий Леонтьев в Тюмени

Он всегда в моде или абсолютно вне её. На его концерты приходят все — от 5 до 75-ти, а в армию почитателей постоянно вливаются подростки и молодежь. Он не так часто появляется на экранах, не участвует в популярных ток-шоу, его песнями не забиты радио-эфиры, но он постоянно собирает полные залы и море цветов!