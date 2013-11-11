Компания «Конфаэль»: Новогодний шоколадный подарок для каждого

Ответ на этот вопрос вы сможете найти в бутиках шоколадных подарков «Конфаэль», где с 1 ноября по 16 декабря проходит удивительная новогодняя акция! Совершите покупку на сумму от 700 рублей и получите гарантированный сладкий сюрприз.
Подробнее о праздничной акции, а также о традиционных сладких подарках к Новому году, рассказал генеральный директор ООО «Конфаэль шоколад» Игорь Васюков.
Игорь, расскажите о новогодней акции «Конфаэль»? Почему ее старт намечен на 1 ноября? Не рано?
— Новогодняя акция в бутиках шоколадных подарков «Конфаэль» — это, в первую очередь, возможность позаботиться о новогодних подарках заранее, чтобы в предпраздничной суете не искать сувениры в последний момент.
Кроме того, это еще и шанс для каждого получить подарок к Новому году. Только представьте, вы покупаете сувениры для своих родных, коллег или друзей, а за это получаете вкусный презент для себя. Приятно? Не то слово! Отличное настроение вам гарантировано, а разве не это основная задача любого подарка?
Так, самый маленький презент клиент получает уже при покупке от 700 рублей — это шоколадная медаль, а самый большой — от 10 тысяч рублей — большую купюру из шоколада и бесплатную курьерскую доставку. Таким образом, покупая подарки для всех заранее, можно не только сэкономить время, но еще и получить замечательный сувенир для себя.
Что касается сроков, каждый год мы получаем первые заказы почти летом и специально для наших клиентов предоставляем возможность выбирать и заказывать новогодние подарки заранее, без спешки.
Безусловно, ни один праздник, а особенно Новый год, невозможно представить без шоколадных конфет и прочих лакомств. Какие интересные вкусы приготовила компания «Конфаэль» для детей и их родителей в этом году?
— В новогодней коллекции шоколадных подарков «Конфаэль» каждый сувенир — настоящий шедевр кондитерского и дизайнерского искусства. Изготовленные из шоколада высокого качества, они придутся по вкусу не только детям, но и взрослым.
В этой новогодней коллекции есть несколько изысканных шоколадных новинок. Например, конфета «Джандулини», изготовленная по старинным итальянским рецептам, неизменным с XIX века. В шоколадно-сахарную смесь добавляют поджаренные растёртые лесные орехи, получая нежную шоколадно-ореховую пасту, которая тает во рту.
Для истинных гурманов и ценителей шоколадных лакомств кондитеры «Конфаэль» изготовили «Волшебный фонарик». Эта конфета таит в себе ароматный инжир в горьком шоколаде с двумя видами начинок — марципан с фундуком и трюфельный крем. Их восхитительное вкусовое сочетание подарит незабываемые эмоции.
Взрослые могут порадовать себя роскошной конфетой «Шампань» из горького шоколада с начинкой из виноградного сока и тонким ароматом французского шампанского. Кроме того, это лакомство покрыто золотым напылением, что делает его изысканным десертом на новогоднем столе.
Детям и взрослым очень понравится еще одно новогоднее лакомство от «Конфаэль» — нежное суфле в горьком шоколаде. В его составе нет никаких красителей — исключительно натуральные соки и взбитый белок. В новогодней коллекции представлены самые разные вкусы: ваниль, кокос, клубника, кофе, мандарин, лимон, черная смородина и другие.
Характерно ли для индустрии шоколадных подарков такое понятие, как мода Что сейчас в тренде в шоколадном мире?
— Моду в индустрии устанавливают сами покупатели. Мы лишь прислушиваемся к их мнению и стараемся угадать вкусы каждого отдельного клиента.
В шоколадном мире качество всегда остается в почете! Поэтому «Конфаэль» уделяет много внимания совершенствованию технологии производства, созданию новых вкусов, а также защищает свои разработки соответствующими патентами.
Времена, когда кого-то можно было удивить шоколадкой в яркой обертке, безвозвратно ушли. Мы ежегодно разрабатываем настоящие коллекции шоколадных подарков, над которыми работают ведущие кондитеры и дизайнеры компании. В ассортименте «Конфаэль» — скульптуры, открытки, картины, раскраски и телеграммы — все выполнено из шоколада высокого качества. Это не просто вкусные сувениры, а настоящие подарки на все случаи жизни.
Каждая коллекция шоколадных подарков «Конфаэль» является тематической. Кондитеры и дизайнеры продумывают концепции с глубоким смыслом, а затем воплощают их в изысканных сладких сувенирах.
То есть «Конфаэль» — это шоколадная фабрика с современным производством?
— Безусловно. Но не стоит забывать и о ручном труде. Наши эксклюзивные шоколадные конфеты ручной работы производятся не на конвейерах, а исключительно руками мастеров. Поэтому каждый такой сладкий шедевр — уникален в своем роде. Даже упаковываются они вручную по специальной запатентованной технологии.
Конфеты ручной работы можно купить, как по отдельности, так и в составе индивидуального подарочного набора лакомств. Их изготавливают исключительно из натуральных ингредиентов, поэтому срок годности таких угощений от 18 дней до 2 месяцев, но не более.
Говорят, что упаковка — это половина подарка. Насколько верно это высказывание?
— Есть замечательное выражение: «Встречают по одежке». Так и с шоколадными подарками — упаковка — это первое, на что обращает внимание получатель. Яркую стильную коробочку гораздо приятнее держать в руках, чем обыкновенный пакет. Необычное оформление подарка обеспечивает положительные эмоции получателя. А это уже больше, чем просто подарок, это — настроение!
В «Конфаэль» над созданием упаковок трудятся ведущие дизайнеры, а при оформлении учитываются рекомендации наших постоянных клиентов. Конечно, угодить каждому покупателю невозможно, именно поэтому во всех наших бутиках вы можете не только собрать свой собственный шоколадный подарок, но и выбрать к нему подходящую упаковку, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников!
Ждем вас в бутиках шоколадных подарков «Конфаэль», где вы сможете приобрести новогодние подарки для близких, родных и друзей.
— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63, 1 этаж;
— ул. Челюскинцев, д.28, магазин «Конфаэль»