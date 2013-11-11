Компания «Конфаэль»: Новогодний шоколадный подарок для каждого

Кроме того, это еще и шанс для каждого получить подарок к Новому году. Только представьте, вы покупаете сувениры для своих родных, коллег или друзей, а за это получаете вкусный презент для себя. Приятно? Не то слово! Отличное настроение вам гарантировано, а разве не это основная задача любого подарка?