ХК «Рубин»: сложности в новом сезоне ВХЛ

«Конечно, я люблю хоккей! Да, в Тюмени в любом спорте почти все лидеры — спортсмены, которые защищают честь региона, воспитаны не в нашем крае. И это с одной стороны нормально. Возьмите, к примеру, плавание — куда мы без Юлии Ефимовой, лучшей спортсменки в мире? Ну и что, что она из другого города. С другой стороны, почему имея такую техническую базу и многолетний опыт, тюменцы не способны сами вырастить достойных спортсменах в любой отрасли спорта? Наверное, проще купить ценные кадры», — говорит Егор.