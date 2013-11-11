ХК «Рубин»: сложности в новом сезоне ВХЛ

История побед и поражений
Тюменский хоккей открыл немало игроков, чьи победы впоследствии защищали честь не только Тюмени, но других регионов страны. Тренировали тюменскую хоккейную команду знаменитые Евгений Субботин, Владимир Шумков, Юрий Коновалов. В 1990-е под руководством Александра Кузьмина клуб добился наивысших успехов не только в своей истории, но и в истории всего тюменского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Рубин».В 2010 году хоккеисты и болельщики отметили 60-летие со дня, когда в Тюмени состоялся первый матч по малознакомому, пришедшему из Канады виду спорту, который только начал набирать силу в России.
В сезоне 2010–2011 Мисхат Фахрутдинов довел «Рубин» до победы в ВХЛ и получил звание лучшего тренера по итогам года. Однако сезон 2012–2013 оказался для тюменских хоккеистов не слишком удачным: сибирякам не удалось добиться победы.
В начале нового хоккейного сезона представители клуба «Рубин» однозначно были настроены на победу. К старту чемпионата ВХЛ состав команды был обновлен наполовину: наравне с опытными игроками в игру вступили и молодые хоккеисты. После ряда громких побед и обидных поражений тюменцы держатся на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата ВХЛ 2013–2014.
Болельщики ХК «Рубин»
Стоит отметить, что благодаря голосованию болельщиков «Рубина» в апреле 2010 года сибирскому клубу вернули драгоценное название, которое сибиряки потеряли в 2001 году после слияния с еще одним легендарным клубом Тюмени — «Газовиком».
Фанаты и болельщики ставят в вину тренеру многие проблемы клуба, а также отмечают, что сам Мисхат Фахрутдинов — человек, исчерпавший свой тренерский талант, по крайней мере, в «Рубине».
«Он давно не может предложить команде новую тактику, и вся лига знает, как же играет тюменский „Рубин“, некогда грозная команда, а теперь же середнячок ВХЛ. Мы имеем ужасный процент реализации большинства, и непонятные пятерки — вопрос к предсезонной подготовке, проводимой нашим тренером», — говорится в письме.
В середине октября руководство клуба приняло решение организовать встречу с фанатами тюменского клуба. Состоялся двусторонний диалог. Как сообщил корреспонденту Nashgorod.ru один из авторов письма, в результате встречи болельщики получили ответы на все интересующие вопросы.
«Это была открытая встреча, на которую пришли все желающие, и мы могли задать любые вопросы. Я не считаю, что был какой-то конфликт, просто мы посовещались с некоторыми единомышленниками и составили письмо, в котором подняли интересующие нас проблемы. На встрече были болельщики, которые полностью поддерживали руководство», — рассказал собеседник Nashgorod.ru .
Также болельщик «Рубина» сообщил, что авторы письма получили и письменный ответ от властей на свою просьбу. В нем фанатов просили не делать поспешных выводов о начале сезона и подождать до весны.
Главный тренер ХК «Рубин» комментировать ситуацию с письмом отказался, отметив лишь, что считает критику в свой адрес необоснованной. Однако он рассказал корреспонденту Nashgorod.ru, как относится к фанатам хоккея в целом.
«Слово «фанат» мне не нравится, больше подходит «болельщик». Болельщик, который болеет за свой клуб, переживает. К примеру, нас поддержала большая группа болельщиков, когда мы играли в Кургане — это было хорошо. Всегда приятно, когда чувствуется поддержка, — отметил Мисхат Фахрутдинов.
Особенности тюменского спорта
В ноябре ХК «Рубин» ожидает серия домашних поединков с командой «Торос» из Нефтекамска, пермским «Молот-Прикамье», а также «Ижсталь» из Ижевска. Главным противником тюменцев станет, пожалуй, клуб «Торос», который на данный момент опережает «Рубин» на одно очко в турнирной таблице чемпионата ВХЛ 2013–2014
По мнению главного тренера команды, очки в соревнованиях надо набирать и на выездных матчах, и в домашних условиях. Накануне соревнований произошли изменения в командном составе выступающего «Рубина»: В «Адмирал» из Владивостока отправились защитник Никита Цирулев и нападающий Михаил Плотников. Ранее они были командированы в Тюмень в рамках договора о сотрудничестве между «Рубином» и дальневосточным дебютантом КХЛ.
Отметим, что в ХК «Рубин» игроков из других регионов большинство, по контракту они сотрудничают с Тюменской областью и защищают честь региона.
Тренер по плаванию Егор Чикишев горячо болеет за любимую команду, но также отмечает общую для Тюмени тенденцию.
«Конечно, я люблю хоккей! Да, в Тюмени в любом спорте почти все лидеры — спортсмены, которые защищают честь региона, воспитаны не в нашем крае. И это с одной стороны нормально. Возьмите, к примеру, плавание — куда мы без Юлии Ефимовой, лучшей спортсменки в мире? Ну и что, что она из другого города. С другой стороны, почему имея такую техническую базу и многолетний опыт, тюменцы не способны сами вырастить достойных спортсменах в любой отрасли спорта? Наверное, проще купить ценные кадры», — говорит Егор.
Высокие бастионы
Сумеет ли ХК «Рубин» покорить самые высокие бастионы ВХЛ в этом сезоне — для всех остается интригой. Однако и руководство клуба, и болельщики крайне в этом заинтересованы.
Елена Яичникова