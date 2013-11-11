Генерал Корнеев наградил лучших инспекторов ДПС

Главный полицейский региона призвал инспекторов ДПС относиться к гражданам так, как они хотели бы, чтобы относились к ним. Он потребовал от личного состава ГИБДД не допускать мелких придирок к участникам дорожного движения. «Если можно обойтись профилактической беседой, так и поступайте, — сказал Михаил Корнеев, — но если водитель грубо нарушает правила дорожного движения, ездит в состоянии опьянения — жесткие меры в соответствии с законом».