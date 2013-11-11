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Генерал Корнеев наградил лучших инспекторов ДПС

11 ноября 2013, 13:38
Начальник областного УМВД генерал-майор полиции Михаил Корнеев 10 ноября, на разводе на службу личного состава ДПС, вручил инспекторам специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области и полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени награды за отличную службу.
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Тюмень

Генерал отметил, что много примеров, когда работа именно этих подразделений ГИБДД привела к раскрытию серьезных преступлений. Это изъятие оружия и больших партий наркотиков. Удалось прекратить обвальный рост аварийности, погибших и раненых в ДТП людей. Командирам подразделений поставлена задача анализировать аварийную обстановку в течение суток и маневрировать личным составом, для обеспечения безопасности на дорогах, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Главный полицейский региона призвал инспекторов ДПС относиться к гражданам так, как они хотели бы, чтобы относились к ним. Он потребовал от личного состава ГИБДД не допускать мелких придирок к участникам дорожного движения. «Если можно обойтись профилактической беседой, так и поступайте, — сказал Михаил Корнеев, — но если водитель грубо нарушает правила дорожного движения, ездит в состоянии опьянения — жесткие меры в соответствии с законом».

Руководитель полицейского главка поздравил личный состав ГИБДД с днем сотрудника ОВД. «Это праздник тех сотрудников, — подчеркнул он, — которые надели форму и каждый день заступают на охрану общественного порядка, защищая честь и безопасность жителей Тюменской области».

#Новости#Михаил Корнеев#Тюмень#ДПС#Транспорт#Olga#Общество
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