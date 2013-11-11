ФАС выяснит, почему подорожали яйца

Несмотря на то, что рынки сельхозпродукции являются конкурентными, время от времени приходится наблюдать резкое повышение цен, что, судя по жалобам, поступившим в ФАС России, происходит на рынке яиц. В настоящее время, как сообщила Ирина Епифанова, уже ведется расследования в целом ряде регионов. «Мы дали поручение своим территориальным управлениям проверить рынок яиц, посмотреть, в каком звене произошел наибольший рост цен: на уровне оптовых закупок или уже розничных цен. Оптовые цены на птицефабрике сейчас составляет 32–45 руб. за десяток. Их себестоимость при этом — 29–32 руб. Таким образом, фабрики работают на грани или с отрицательной рентабельностью, и наша задача — понять, с чем связано повышение цен», — прокомментировала Ирина Епифанова. Первые выводы по результатам расследования ФАС России предполагает сделать через месяц.
Рост цен на яйца заметили и тюменцы. Пользователь Vbrain в начале ноября поднял эту тему на форуме, написав: «Вчера были в ТЦ Магнит, цена куриного яйца СО с 46 руб. за десяток резко подскочила до 51 руб. за десяток а недели 2–3 до этого с 37 руб. за десяток до 46 руб. за десяток. Итого общее увеличение цены куриного яйца за десяток за последнее время составило 37,83%». Его наблюдение подтвердили другие пользователи. «Вчера вечером на рынке Маяк десяток (самый дешевый) — 51 рубль», — заметил другой горожанин. «В Ханты-Мансийске вчера десяток за 72 руб. купила. Были по 50», — написала третья.
Как отмечает Росптицесоюз, рост цен на яйца может быть связан с тремя причинами: с повышением цен на комбикорма, которые составляют 35% себестоимости яиц, сезонным повышением и торговыми надбавками.
Между тем многие тюменцы предполагают, что дело именно в надбавках, а не в повышении себестоимости: яйца фабрики «Боровская», отмечают горожане, почему-то не поднялись в цене. «В „Спаре“ боровские С0 вот взяла за 43 р., С3 — где то 38. Особо не подорожали», — заметила пользовательница с ником xxХelenaXxx.