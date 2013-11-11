ФАС выяснит, почему подорожали яйца

Несмотря на то, что рынки сельхозпродукции являются конкурентными, время от времени приходится наблюдать резкое повышение цен, что, судя по жалобам, поступившим в ФАС России, происходит на рынке яиц. В настоящее время, как сообщила Ирина Епифанова, уже ведется расследования в целом ряде регионов. «Мы дали поручение своим территориальным управлениям проверить рынок яиц, посмотреть, в каком звене произошел наибольший рост цен: на уровне оптовых закупок или уже розничных цен. Оптовые цены на птицефабрике сейчас составляет 32–45 руб. за десяток. Их себестоимость при этом — 29–32 руб. Таким образом, фабрики работают на грани или с отрицательной рентабельностью, и наша задача — понять, с чем связано повышение цен», — прокомментировала Ирина Епифанова. Первые выводы по результатам расследования ФАС России предполагает сделать через месяц.