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Дзюдоистка Дарья Давыдова привезла «бронзу» из Испании

11 ноября 2013, 14:02
Более 200 спортсменов из 19 европейских стран приняли участие в Кубке Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в испанском городе Малага 9 и 10 ноября. Бронзовую награду для сборной России принесла тюменка Дарья Давыдова.
Сюжет
Тюмень

В весовой категории до 70 кг воспитанница Григория Давыдова уступила лишь в первой встрече, а затем одержала три победы. Интересно, что по жеребьевке Дарье достались соперницы только из Испании, сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо».

Напомним, что Дарья менее двух недель назад стала бронзовым призером Кубка Европы среди женщин в Швеции.

По итогам соревнований россияне завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что позволило занять второе общекомандное место после хозяев турнира — команды Испании. На третьем месте — представители Великобритании и Германии.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Общество
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