Дзюдоистка Дарья Давыдова привезла «бронзу» из Испании

В весовой категории до 70 кг воспитанница Григория Давыдова уступила лишь в первой встрече, а затем одержала три победы. Интересно, что по жеребьевке Дарье достались соперницы только из Испании, сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо».