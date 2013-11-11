Дзюдоистка Дарья Давыдова привезла «бронзу» из Испании

В весовой категории до 70 кг воспитанница Григория Давыдова уступила лишь в первой встрече, а затем одержала три победы. Интересно, что по жеребьевке Дарье достались соперницы только из Испании, сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо».
Напомним, что Дарья менее двух недель назад стала бронзовым призером Кубка Европы среди женщин в Швеции.
По итогам соревнований россияне завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что позволило занять второе общекомандное место после хозяев турнира — команды Испании. На третьем месте — представители Великобритании и Германии.