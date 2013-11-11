Дружба стоила жизни: дело об убийстве Коли Юстуса ушло в суд

В начале августа 10-летний Коля Юстус сдружился с 15-летним подростком, который жил с ним по соседству. Эта дружба стоила мальчику жизни. 13 августа Коля со старшим приятелем уехал из дома на своем велосипеде (за рулем был 15-летний подросток, а мальчик стоял на багажнике). В тот вечер Коля домой не вернулся. Родители найти его не смогли и на следующее утро обратились в полицию. К поискам пропавшего присоединились и местные жители. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. 15 августа в Аромашево прибыли сотрудники полиции и следователи. Преступление было раскрыто в тот же день.