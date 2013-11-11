Дружба стоила жизни: дело об убийстве Коли Юстуса ушло в суд

Уголовное дело в отношении 15-летнего убийцы Коли Юстуса направлено в суд. Напомним, подросток в августе текущего года задушил 10-летнего мальчика неподалеку от села Аромашево.
В начале августа 10-летний Коля Юстус сдружился с 15-летним подростком, который жил с ним по соседству. Эта дружба стоила мальчику жизни. 13 августа Коля со старшим приятелем уехал из дома на своем велосипеде (за рулем был 15-летний подросток, а мальчик стоял на багажнике). В тот вечер Коля домой не вернулся. Родители найти его не смогли и на следующее утро обратились в полицию. К поискам пропавшего присоединились и местные жители. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. 15 августа в Аромашево прибыли сотрудники полиции и следователи. Преступление было раскрыто в тот же день.
«Несовершеннолетний задержанный показал оперативникам луг у деревни Чигарево (рядом с Аромашево), где в зарослях крапивы лежало тело Коли с множеством телесных повреждений. По версии следствия, вечером 13 августа между ребятами произошла ссора, в ходе которой подросток нанес Коле тупыми предметами не менее восьми ударов по голове, причинив линейный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга, после чего задушил его руками. Следует отметить, что злодей был сильнее своей жертвы. В свои 15 лет он при росте 175 см весил 85 кг», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Несовершеннолетний был заключен под стражу.
Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый не страдает хроническим психическим расстройством, временным расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики. Однако, отмечают эксперты, в момент совершения преступления подросток не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в связи с присущими ему личностными особенностями — вспыльчивостью, возбудимостью, импульсивностью. Уголовной ответственности несовершеннолетний подлежит.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу.
В прокуратуре отметили, что в связи с изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве дела о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), рассматривают районные суды (не областной суд), если обвиняемым не может быть назначено пожизненное лишение свободы. На основании ч.6 ст. 88, ч.2 ст. 57 УК РФ несовершеннолетнему обвиняемому по данному уголовному делу грозит до 10 лет заключения (пожизненное лишение свободы несовершеннолетним не назначается).