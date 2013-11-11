Дом.ru первым в Тюмени переходит на современный формат IP-адресов

IPv4 — четвертая версия IP-протокола, позволяющая использовать около 4,23 млрд адресов, из которых свободными остаются не более 10%. Переход на IPv6 позволит решить проблему истощения IP-адресов. Ее уже внедрили некоторые американские и европейские провайдеры, а также крупнейшие генераторы трафика в мире (Google, Facebook, YouTube) и в России (Яндекс, «ВКонтакте»). А значит, уже сегодня большую часть абонентского трафика можно переводить с IPv4 на IPv6.
Абоненты «Дом.ru» в Тюмени могут подключить IPv6 в личном кабинете на www.domru.ru. Полученный IP-адрес можно использовать при работе с сайтами, которые перешли на IPv6 и предоставляют доступ к своему контенту по этому протоколу. Параллельно Абоненту автоматически предоставляется второй IP-адрес по протоколу IPv4 — для сайтов, которые пока не поддерживают IPv6.
Использование IPv6 открывает возможности для инноваций, позволяет сделать сервисы интернета более дешевыми, надежными и безопасными, а сеть — более устойчивой к атакам. Позволяет упростить управление сетями, эффективнее управлять трафиком мультимедийных и критичных к задержкам приложений, ускорить работу за счет более совершенных механизмов обеспечения качества сервиса, повышения показателей стабильности скорости доступа.
«Чтобы идти в ногу со временем и не иметь ограничений роста абонентской базы, операторы выбирают путь внедрения IPv6. Переход на этот протокол является долгим, но необходимым процессом. Выбранная нами стратегия — доступ в Сеть по двум протоколам — позволит Абонентам „Дом.ru“ комфортно работать и общаться в интернете. Внедрение IPv6 станет самым крупным событием за 40-летнюю историю Интернета. По значимости его можно сравнить с переходом от аналогового к цифровому телевидению», — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Тюмени Владимир Барвинский.