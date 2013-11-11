Дом.ru первым в Тюмени переходит на современный формат IP-адресов

IPv4 — четвертая версия IP-протокола, позволяющая использовать около 4,23 млрд адресов, из которых свободными остаются не более 10%. Переход на IPv6 позволит решить проблему истощения IP-адресов. Ее уже внедрили некоторые американские и европейские провайдеры, а также крупнейшие генераторы трафика в мире (Google, Facebook, YouTube) и в России (Яндекс, «ВКонтакте»). А значит, уже сегодня большую часть абонентского трафика можно переводить с IPv4 на IPv6.