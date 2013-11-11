Для детей из интерната собирают кукол

Цель акции — собрать кукол для детей, воспитывающихся в детском психоневрологическом доме-интернате в селе Успенка Тюменского района.
В Центре по предоставлению мер социальной поддержки населению рассказывают: в дар для детей принимаются куклы как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Принести их можно по ул. Пермякова, д. 24/2; ул. Пышминская 1а/1; ул. К. Маркса, д. 123/2; пр. Солнечный, д. 10/1.
Акция продлится до 30 ноября. Получить более подробную информацию об участии в акции можно по телефону: 8 (3452) 41-55-86 (Анастасия Петровна Кунгурова).