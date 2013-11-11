nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Для детей из интерната собирают кукол

11 ноября 2013, 11:03
В преддверии, приуроченных к Международного дня инвалидов в Тюмени проходит благотворительная акция «Из добрых рук с любовью».
Сюжет
Дети

Цель акции — собрать кукол для детей, воспитывающихся в детском психоневрологическом доме-интернате в селе Успенка Тюменского района.

В Центре по предоставлению мер социальной поддержки населению рассказывают: в дар для детей принимаются куклы как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Принести их можно по ул. Пермякова, д. 24/2; ул. Пышминская 1а/1; ул. К. Маркса, д. 123/2; пр. Солнечный, д. 10/1.

Акция продлится до 30 ноября. Получить более подробную информацию об участии в акции можно по телефону: 8 (3452) 41-55-86 (Анастасия Петровна Кунгурова).

#Новости#Дети#Благотворительность#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25