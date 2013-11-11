Для детей из интерната собирают кукол

В Центре по предоставлению мер социальной поддержки населению рассказывают: в дар для детей принимаются куклы как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Принести их можно по ул. Пермякова, д. 24/2; ул. Пышминская 1а/1; ул. К. Маркса, д. 123/2; пр. Солнечный, д. 10/1.