Частный дом на Осипенко сгорел полностью

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в частном деревянном доме на две семьи поступило в 14.52. Спустя две минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. На месте происшествия работали 13 огнеборцев и 7 единиц специальной техники. Привлекались также электросетевая и газовая служба, ГИБДД. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения.