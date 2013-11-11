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Частный дом на Осипенко сгорел полностью

11 ноября 2013, 11:37
Крупный пожар произошел в Тюмени в минувшую пятницу, 8 ноября. Практически полностью выгорел частный дом на две семьи, расположенный на улице Осипенко. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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Тюмень

Несколько частных домов среди многоэтажек почти в самом центре города — между улицами Осипенко и Комсомольской. Тюменцы утверждают, что в одном из них — по адресу ул. Осипенко, 56 — торговали фруктами. Именно в этом доме 8 ноября случился пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в частном деревянном доме на две семьи поступило в 14.52. Спустя две минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. На месте происшествия работали 13 огнеборцев и 7 единиц специальной техники. Привлекались также электросетевая и газовая служба, ГИБДД. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюмеснкой области отметили, что тушение пожара затруднялось большим числом надворных построек. Несмотря на то, что уже в 15.11 пожар был ликвидирован, дом площадью 54 квадратных метра оказался поврежден огнем по всей площади. Точную сумму ущерба, нанесенного пожаром, и причину возгорания предстоит выяснить дознавателям. Никто их жильцов дома не пострадал — люди своевременно эвакуировались на улицу.

Тюменец Сергей Комиссаров, приславший в редакцию Nashgorod.ru фотографии с места происшествия, отмечает, что улица Осипенко была перекрыта пожарными, в связи с чем возникла пробка до улицы Профсоюзной.

Фото в альбоме Сергея Комиссарова

Титульное фото — пользователя Кати Юдиной из социальной сети «ВКонтакте»

#Новости#Пожары#Тюмень#ГУ МЧС по Тюменской области#Таня#Происшествия
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