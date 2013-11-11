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Автодром вместо сельхозкультур — штраф 3 тысячи рублей

11 ноября 2013, 09:43
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обнаружили, что в Уватском районе участок земли, предназначенной для выращивания сельскохозяйственных культур, используется под автодром.

«В самой северной территории юга области, где земель для сельхозкультур значительно меньше, чем в других районах региона, каждый свободный гектар особенно ценен», — поясняют в пресс-службе ведомства. Однако ГАУ НПО «Профессиональное училище № 58» этот факт не смущает. Один из имеющихся у ПУ в постоянном бессрочном пользовании участков площадью 3 га учреждение использует под практическое вождение обучающихся автомобилистов по договору с муниципалитетом. Второй, площадью 75 га, стоит без обработки по причине отсутствия подготовки в профтехучилище специалистов сельскохозяйственного профиля.

Виновным лицом, в отношении которого возбуждено административное производство, признан мастер производственного обучения училища № 58 Петров Ю. А. Ему выписан штраф в сумме 3 тысячи рублей.

#Новости#Россельхознадзор#Автошколы#Уватский район#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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