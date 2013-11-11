Автодром вместо сельхозкультур — штраф 3 тысячи рублей

«В самой северной территории юга области, где земель для сельхозкультур значительно меньше, чем в других районах региона, каждый свободный гектар особенно ценен», — поясняют в пресс-службе ведомства. Однако ГАУ НПО «Профессиональное училище № 58» этот факт не смущает. Один из имеющихся у ПУ в постоянном бессрочном пользовании участков площадью 3 га учреждение использует под практическое вождение обучающихся автомобилистов по договору с муниципалитетом. Второй, площадью 75 га, стоит без обработки по причине отсутствия подготовки в профтехучилище специалистов сельскохозяйственного профиля.