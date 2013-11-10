Уходя от преследования, Mitsubishi Legnum въехал в патрульный автомобиль

Другой инспектор вызвал «неотложку». Открыв дверь Mitsubishi он увидел трех человек. Водитель лежал головой на руле, он был жив, двое пассажиров, парень и девушка, вели себя неадекватно, хотя запаха алкоголя в машине не чувствовалось.