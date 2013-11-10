Уходя от преследования, Mitsubishi Legnum въехал в патрульный автомобиль

На пересечении дорог Тюмень-Ишим-Омск и Ишим-Лозовое инспектор ДПС попытался остановить эту иномарку. Машина не остановилась, инспектор успел отпрыгнуть в сторону. Автомобиль задел полицейского зеркалом, а затем въехал в патрульный автомобиль, стоящий на островке безопасности с включенными световыми сигналами.
Другой инспектор вызвал «неотложку». Открыв дверь Mitsubishi он увидел трех человек. Водитель лежал головой на руле, он был жив, двое пассажиров, парень и девушка, вели себя неадекватно, хотя запаха алкоголя в машине не чувствовалось.
Пострадавший 42-летний инспектор ДПС получил ушибы. 23-летний водитель Mitsubishi получил травму головы и растяжение связок позвоночника. У него взяты биосреды на наркотическое опьянение. В машине обнаружены пакетики с белым порошком, проводится экспертиза. Водитель Mitsubishi поясняет, что это молотый сахар, которым он хотел «похвастаться» перед друзьями, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области инспекторы ДПС отстранили от управления транспортом 50 водителей в состоянии опьянения, 18 из них в областном центре.