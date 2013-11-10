Тюменцы узнают, как бьется сердце Юли Савичевой

«Сердцебиение» — это песни о любви и счастье, печали и расставании, дружбе и преданности, спетые с характерной для Савичевой эмоциональностью и непосредственностью. Юлия Савичева поделится своим сердцебиением не только через музыку новой программы — слушателей ждет еще один сюрприз, возможность в буквальном смысле услышать музыку сердца Юли. Во время записи одноименного альбома с помощью специального регистратора ударов сердца, были записаны эмоции и переживания Юлии на языке сердца — ритм сердцебиения артистки во время исполнения каждой из песен.