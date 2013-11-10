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Тюменцы узнают, как бьется сердце Юли Савичевой

10 ноября 2013, 14:19
Певица, которую сравнивают с Аврил Лавин, выпускница второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева 13 ноября выступит в Тюменской филармонии.
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Тюмень

В октябре 2012 года певица Юлия Савичева выпустила пятый студийный альбом «Сердцебиение». На профессиональной сцене Савичева всего 7 лет, но за это время исполнительница успела завоевать большое количество наград — три премии «Песня года», 8 премий «Золотой Граммофон», премии телеканалов MTV и Муз-ТВ.

За свою карьеру Юлия успела выпустить 5 альбомов, снять 13 клипов, представить страну на международном конкурсе «Евровидение», принять активное участие в телевизионных проектах «Битва хоров», «Один в один», «Форт Боярд» и стать победительницей в телевизионном шоу «Танцы со звездами».

Название новой концертной программы выбрано не случайно. Юлия Савичева покоряет своим талантом, удивительным голосом и искренним исполнением. Пожалуй, она самая искренняя, чувственная и настоящая из всех артисток российского шоу-бизнеса. Являясь удивительно солнечным, открытым и жизнерадостным человеком, большим романтиком и настоящим артистом, Юлия очень щедро делится своей теплотой и любовью со зрителями.

«Сердцебиение» — это песни о любви и счастье, печали и расставании, дружбе и преданности, спетые с характерной для Савичевой эмоциональностью и непосредственностью. Юлия Савичева поделится своим сердцебиением не только через музыку новой программы — слушателей ждет еще один сюрприз, возможность в буквальном смысле услышать музыку сердца Юли. Во время записи одноименного альбома с помощью специального регистратора ударов сердца, были записаны эмоции и переживания Юлии на языке сердца — ритм сердцебиения артистки во время исполнения каждой из песен.

«Я счастлива делиться своей музыкой со слушателями, счастлива делиться переживаниями, каждым своим сердцебиением. Каждая песня — это история, это целая гамма переживаний и эмоций, часть меня и именно то, чем я хочу делиться со слушателями» — признается Юля.

У настоящих поклонников творчества Юлии есть чудесная возможность насладиться новой программой певицы — прекрасным калейдоскопом уже ставших любимыми песен и совершенно новых композиций замечательной певицы. Приходите на концерт!

Цена билетов: 800 — 2800 руб.

Заказ билетов: 40-40-60.

#Новости#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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