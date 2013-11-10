Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Венесуэлы

Габриэле Ислер, работающей на телевидении, 25 лет, ее рост — 180 сантиметров. Представительница Венесуэлы завоевала титул «Мисс Вселенная» в седьмой раз в истории этого конкурса.
Победительница конкурса получает корону стоимостью свыше 120 тысяч долларов, а также другие призы и подарки, стоимость которых превышает четверть миллиона долларов.
Россиянка побеждала на конкурсе «Мисс Вселенная» лишь один раз за его более чем 60-летнюю историю. В 2002 году титул «Мисс Вселенная» завоевала Оксана Федорова, однако спустя несколько месяцев россиянка от короны отказалась.
На конкурсе «Мисс Вселенная-2013», в котором участвовали представительницы 86 стран, россиянка Эльмира Абдразакова не попала в число 16 финалисток.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости