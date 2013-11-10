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Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Венесуэлы

10 ноября 2013, 14:36
Титул «Мисс Вселенная-2013» завоевала Габриэла Ислер из Венесуэлы, сообщает РИА Новости. Финал конкурса «Мисс Вселенная» прошел 9 ноября в Crocus City Hall в Москве.

Габриэле Ислер, работающей на телевидении, 25 лет, ее рост — 180 сантиметров. Представительница Венесуэлы завоевала титул «Мисс Вселенная» в седьмой раз в истории этого конкурса.

Победительница конкурса получает корону стоимостью свыше 120 тысяч долларов, а также другие призы и подарки, стоимость которых превышает четверть миллиона долларов.

Россиянка побеждала на конкурсе «Мисс Вселенная» лишь один раз за его более чем 60-летнюю историю. В 2002 году титул «Мисс Вселенная» завоевала Оксана Федорова, однако спустя несколько месяцев россиянка от короны отказалась.

На конкурсе «Мисс Вселенная-2013», в котором участвовали представительницы 86 стран, россиянка Эльмира Абдразакова не попала в число 16 финалисток.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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