Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Венесуэлы

Россиянка побеждала на конкурсе «Мисс Вселенная» лишь один раз за его более чем 60-летнюю историю. В 2002 году титул «Мисс Вселенная» завоевала Оксана Федорова, однако спустя несколько месяцев россиянка от короны отказалась.