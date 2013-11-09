За сутки раскрыто 8 преступлений, троих мигрантов — депортируют

За сутки работы выявлено 145 административных правонарушений, раскрыто 8 преступлений, в числе которых разбой, незаконное хранение оружия, кражи и угрозы убийством. Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение трех лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений и четырех без вести отсутствующих, а также доставлялось в отдел полиции и поставлено на учет 16 лиц без определенного места жительства.
В ходе проверки строительного объекта в отдел полиции доставлялось 132 человека, являющихся гражданами иностранных государств — все поставлены на профилактический учет. Из числа доставленных выявлено 10 человек, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, составлены административные протоколы, по трем из них судом вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
При проверке 18 торговых точек сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним — на продавцов составлено 2 административных протокола, в трех торговых объектах выявлены факты реализации алкогольной продукции без лицензии, изъято 48 бутылок спиртосодержащей продукции. Также выявлено два факта продажи продукции с признаками контрафактности — изъято 496 единиц различной продукции.
Сотрудниками лицензионно-разрешительной системы проверены 117 владельцев оружия, за нарушения изъято 9 единиц оружия — составлены административные протоколы. Также два человека в рамках проводимой акции добровольно сдали оружие: ружье и основную часть к огнестрельному оружию.
В вечернее время комплексно проверялись дома по улице Газовиков, где зарегистрировано наибольшее количество обращений граждан по вопросам нарушений тишины и спокойствия. Посещено более 680 квартир, с жильцами которых проведены профилактические беседы на тему правил проживания в многоквартирных домах. Посещено по месту жительства более 60 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Проверялись более 135 лиц, состоящих на учетах и 18 семей, подпадающих под категорию «неблагополучные». За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на 15 тюменцев составлены административные протоколы. Инспекторами ПДН выявлено одно общественно-опасное деяние, совершенное несовершеннолетним. Кроме того инспекторами по делам несовершеннолетних в школах областного центра проведено 48 профилактических лекций.
Сотрудниками ГИБДД проверялись транспортные средства на предмет перевозки краденного имущества.
Всего в ОПМ «Профилактика», проводившемся в 5 этапов, задействовалось более 125 человек личного состава УМВД России по г. Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Такие мероприятия носят профилактический характер и проводятся на регулярной плановой основе, так как вносят существенное значение в оздоровление обстановки на обслуживаемой территории. В ходе операции от жителей города были получены только положительные отклики на действия полиции.