За сутки раскрыто 8 преступлений, троих мигрантов — депортируют

В вечернее время комплексно проверялись дома по улице Газовиков, где зарегистрировано наибольшее количество обращений граждан по вопросам нарушений тишины и спокойствия. Посещено более 680 квартир, с жильцами которых проведены профилактические беседы на тему правил проживания в многоквартирных домах. Посещено по месту жительства более 60 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Проверялись более 135 лиц, состоящих на учетах и 18 семей, подпадающих под категорию «неблагополучные». За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на 15 тюменцев составлены административные протоколы. Инспекторами ПДН выявлено одно общественно-опасное деяние, совершенное несовершеннолетним. Кроме того инспекторами по делам несовершеннолетних в школах областного центра проведено 48 профилактических лекций.