В программе лояльности «ЮТэйра» более 500 тысяч участников

В настоящий момент «Статус» входит в число самых авторитетных и многочисленных программ лояльности российских авиаперевозчиков, как по количеству участников, так и по количеству оформляемых поощрений. С начала запуска программы за счет накопленных участниками миль было оформлено 315 668 наградных билетов и произведено 9 460 повышений класса обслуживания.