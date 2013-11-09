В программе лояльности «ЮТэйра» более 500 тысяч участников

Число участников программы поощрения часто летающих пассажиров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) «Статус» превысило 500 000 человек.
Программа лояльности авиакомпании «ЮТэйр» действует с 1 декабря 2001 года и включает три вида участия: «Статус» для индивидуальных участников, «Статус-Семья» и «Статус-Бизнес». Элитные уровни участия VIP и PREMIUM предусмотрены для участников индивидуальной и семейной программы.
В настоящий момент «Статус» входит в число самых авторитетных и многочисленных программ лояльности российских авиаперевозчиков, как по количеству участников, так и по количеству оформляемых поощрений. С начала запуска программы за счет накопленных участниками миль было оформлено 315 668 наградных билетов и произведено 9 460 повышений класса обслуживания.
Часто летающие пассажиры «ЮТэйр» могут накапливать мили, пользуясь услугами 70 партнеров программы. Среди них — банк ВТБ 24, Ханты-Мансийский Банк и Сургутнефтегазбанк, гостиницы, служба такси, компании по прокату автомобилей, страховые компании, услуги упаковки багажа в аэропортах маршрутной сети авиакомпании, рестораны.
Дополнительные возможности участникам программы дают кобрендинговые карты, выпускаемые банками-партнерами. Сайт программы http://status.utair.ru/
Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку лидеров российского рынка авиаперевозок. В 2012 году самолеты компании перевезли 8 582 681 пассажира. В парке «ЮТэйр» более 150 самолетов. Авиакомпания совершает более 300 ежедневных рейсов по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (Москва).