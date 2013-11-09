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В программе лояльности «ЮТэйра» более 500 тысяч участников

9 ноября 2013, 10:38
Число участников программы поощрения часто летающих пассажиров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) «Статус» превысило 500 000 человек.

Число участников программы поощрения часто летающих пассажиров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) «Статус» превысило 500 000 человек.

Программа лояльности авиакомпании «ЮТэйр» действует с 1 декабря 2001 года и включает три вида участия: «Статус» для индивидуальных участников, «Статус-Семья» и «Статус-Бизнес». Элитные уровни участия VIP и PREMIUM предусмотрены для участников индивидуальной и семейной программы.

В настоящий момент «Статус» входит в число самых авторитетных и многочисленных программ лояльности российских авиаперевозчиков, как по количеству участников, так и по количеству оформляемых поощрений. С начала запуска программы за счет накопленных участниками миль было оформлено 315 668 наградных билетов и произведено 9 460 повышений класса обслуживания.

Часто летающие пассажиры «ЮТэйр» могут накапливать мили, пользуясь услугами 70 партнеров программы. Среди них — банк ВТБ 24, Ханты-Мансийский Банк и Сургутнефтегазбанк, гостиницы, служба такси, компании по прокату автомобилей, страховые компании, услуги упаковки багажа в аэропортах маршрутной сети авиакомпании, рестораны.

Дополнительные возможности участникам программы дают кобрендинговые карты, выпускаемые банками-партнерами. Сайт программы http://status.utair.ru/

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку лидеров российского рынка авиаперевозок. В 2012 году самолеты компании перевезли 8 582 681 пассажира. В парке «ЮТэйр» более 150 самолетов. Авиакомпания совершает более 300 ежедневных рейсов по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (Москва).

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