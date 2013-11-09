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Тюменцам предлагают бесплатно проверить кровь и сердце

9 ноября 2013, 09:15
День профилактики сердечно-сосудистых заболеваний пройдет 11 ноября в Тюмени. В рамках национального проекта «Ваше здоровье — будущее России» горожанам предлагают узнать, велика ли у них вероятность столкнуться с «сердечными» проблемами.

Отсутствие ранней диагностики значительно повышает риск развития коронарной патологии и в итоге — риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, напоминают в департаменте здравоохранения. Результаты исследований показали: при наличии одного или нескольких факторов риска (курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, повешение уровня холестерина и ожирение) риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Так, у курильщиков он повышается на 17%, при наличии артериальной гипертензии — до 23%, при повышении уровня холестерина — до 26%, а при наличии сахарного диабета — до 30%.

Проект «Ваше здоровье — будущее России» был инициирован Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии при поддержке комитета Государственной Думы по охране здоровья. В Тюмени в его рамках пройдет научная конференция врачей-кардиологов, эндокринологов, терапевтов, посвященная вопросам ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в этот день для всех желающих тюменцев будет проведен бесплатный скрининг на 5 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: общий уровень холестерина в крови, уровень глюкозы, масса тела, объем талии и артериальное давление. Проверить свое здоровье можно будет в отеле «Евразия» 11 ноября с 9 до 10 часов.

#Новости#Профилактика#Медицина#Дарья#Общество
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