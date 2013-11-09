Тюменские почитатели макаронного монстра провели первое собрание

Главный пастафарианец Тюмени Иван обратился к последователям ЛММ с пламенной речью, в которой поведал о сборе подписей для регистрации тюменской епархии РПЦ МП. Кроме того, Иван перечислил восемь заповедей пастафараинства, каждая из которых начиналась со слов «лучше бы ты этого не делал». Пастафарианец также сообщил, что если кто-либо захочет вступить в их ряды, но в итоге ему не понравится, то в течение 30 дней его прежний бог примет бедолагу обратно.