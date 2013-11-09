Тюменские почитатели макаронного монстра провели первое собрание

Не нужно думать, что последователи новой религии принимают наркотические вещества или находятся под влиянием гипноза — это вполне адекватные и здравомыслящие люди. Пастафарианство зародилось в 2005 году в армериканском штате Канзас. Житель США Бобби Хендерсон, возмущенный решением департамента образования штата ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению, в открытом письме опубликовал требования изучать наряду с этими двумя теориями учение о Летающем Макаронном Монстре (ЛММ). По мнению Хендерсона, именно он создал землю и является единственным существующем богом. Учение о ЛММ тут же стало популярно среди интернет-пользователей, которые стали называть себя пастафарианцами.
Несмотря на пародийность, религия имеет официальный статус и существует на тех же правах, что и остальные религии. Название религии основано на игре слов, и ассоциируется с растафарианством и итальянским словом «паста» (pasta), означающим макаронные изделия, а её последователи называют себя пастафарианцами (или пастафарианами). В Россию пастафарианство добралось этим летом: официальная регистрация Русской пастафарианской церкви макаронного пастриархата (РПЦ МП) состоялась 12 июля 2013 года.
Минувшая встреча почитателей макаронного монстра стала первым собранием новоиспеченных тюменских пастафарианцев. По своему внешнему облику они мало чем отличались от своих российских и западных коллег по вере: цветные дуршлаги на головах, на некоторых — тельняшки. Музыкальным сопровождением вечера стали песни, в которых можно услышать слово «макароны» (а таких композиций нашлось достаточно много). Главным блюдом праздничного стола стали, конечно же, макароны с тефтелями.
Главный пастафарианец Тюмени Иван обратился к последователям ЛММ с пламенной речью, в которой поведал о сборе подписей для регистрации тюменской епархии РПЦ МП. Кроме того, Иван перечислил восемь заповедей пастафараинства, каждая из которых начиналась со слов «лучше бы ты этого не делал». Пастафарианец также сообщил, что если кто-либо захочет вступить в их ряды, но в итоге ему не понравится, то в течение 30 дней его прежний бог примет бедолагу обратно.
Стоит отметить, что далеко не все понимают шуточность и пародийность пастафаринства. Например, скандальный депутат петербургского заксобрания Виталий Валентинович Милонов назвал пастафаринство «сектой навального», а приверженку этой религии под прицелами телекамер обозвал «идиоткой» и отказался её выслушивать. Прошедший в Москве марш пастафарианцев и вовсе разогнали, а десять последователей этой религии были задержаны. Задержания проводили бойцы 2-го оперативного полка при помощи активистов движения «Божья воля» во главе с Дмитрием Цорионовым. Активисты указывали полицейским на «кощунников», которых следует задержать. Один из представителей «Божьей воли» обрызгал участников шествия кетчупом, но не был задержан.
Интересно, увидят ли тюменские православные активисты в действиях пастафарианцев оскорбление чувств верующих и станут ли препятствовать появлению тюменской епархии этой религиозной организации?
Виталий Беспалов