Роспотребнадзор прикрыл кафе «Дукат»?

В Роспотребнадзоре NashGorod.ru неофициально подтвердили (официального ответа на запрос редакция до сих пор так и не получила), что при проверке кафе действительно были выявлены нарушения санитарных норм, и ему предписано приостановить свою работу. Однако это не мешает заведению работать — в пятницу вечером оно было открыто, хотя посетителей почти не было. Правда, роллы там сейчас не дают: говорят, повар в отпуске. Но обещают, что с понедельника японские блюда вновь появятся в меню.