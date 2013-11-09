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Роспотребнадзор прикрыл кафе «Дукат»?

9 ноября 2013, 10:23
До суда приостановлена работа кафе «Дукат», в котором около месяца назад отравилось несколько тюменцев — сообщили NashGorod.ru сами пострадавшие.

До суда приостановлена работа кафе «Дукат», в котором около месяца назад отравилось несколько тюменцев — сообщили NashGorod.ru сами пострадавшие.

Напомним, тюменцы жаловались, что попали в больницу после того, как 5 октября поели роллов в кафе «Дукат» на Таймырской. В поисках справедливости расплатившиеся за еду не только деньгами, но и здоровьем тюменцы написали в Роспотребнадзор с требованием проверить кафе.

Накануне один из пострадавших рассказал: в управлении в ответ на обращение сообщили, что проверка проведена, дело направлено в суд, а деятельность кафе приостановлена до принятия решения. Между тем, удивляется тюменец, кафе продолжает работать как ни в чем не бывало.

В Роспотребнадзоре NashGorod.ru неофициально подтвердили (официального ответа на запрос редакция до сих пор так и не получила), что при проверке кафе действительно были выявлены нарушения санитарных норм, и ему предписано приостановить свою работу. Однако это не мешает заведению работать — в пятницу вечером оно было открыто, хотя посетителей почти не было. Правда, роллы там сейчас не дают: говорят, повар в отпуске. Но обещают, что с понедельника японские блюда вновь появятся в меню.

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Еда#Японская кухня#Кафе#Отравления#Медицина#Дарья#Общество
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