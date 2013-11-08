«Зенит» заплатит за хулиганство фанатов на матче с «Тюменью»

Футбольному клубу «Зенит» придется заплатить 180 тысяч рублей за хулиганские выходки своих фанатов во время матча с ФК «Тюмень». Решение оштрафовать команду из Санкт-Петербурга было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, самый крупный штраф — 100 тысяч рублей — ФК «Зенит» заплатит за использование зрителями пиротехнических изделий. Еще 30 тысяч рублей клубу придется выложить за то, что фанаты бросали пиротехнику, а 50 тысяч рублей — за «неправомерные действия» зрителей. Кроме того, главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти оштрафован на 3 тысячи рублей за то, что во время матча вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи.
Напомним, что матч между ФК «Тюмень» и питерским «Зенитом» прошел 30 октября на стадионе «Геолог». Несмотря на то, что фаворитом встречи считались гости, игра закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Константина Галкина. На 76 минуте матча, когда шансов на то, что «Зенит» отыграется, практически не осталось, у болельщиков питерцев, видимо, сдали нервы. Пользователи интернет-портала Nashgorod.ru написали на форуме о том, что фанаты сине-бело-голубых ломали сиденья на трибунах и бросали их на поле, поджигали петарды.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о неспортивном поведении некоторых фанатов «Зенита». Там рассказали, что 20 человек было задержано и привлечено к административной ответственности за хулиганские выходки на 76 минуте матча. При этом, отметили в полиции, тюменские болельщики не поддались на провокацию и вели себя достойно на протяжении всего матча. Когда фанаты питерцев начали скандалить, тюменцы не отреагировали в ответ, игру останавливать не пришлось.
Отметим, что при этом было бы несправедливо безапелляционно обвинять в бескультурье культурную столицу России. По данным пресс-службы ФК «Тюмень», среди болельщиков «Зенита», покупавших билеты по предоставленным клубом спискам было немало жителей разных городов УрФО.
Между тем, ФК «Тюмень» абсолютно заслуженно вышел в 1/8 финала Кубка России и в следующем кубковом матче сыграет с «Томью». На днях появилась информация, что игра пройдет не в ноябре, как предполагалось ранее, а весной 2014 года. Предположительно, встреча претендентов на четвертьфинал Кубка России пройдет в Томске 1 или 2 марта.