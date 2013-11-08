«Зенит» заплатит за хулиганство фанатов на матче с «Тюменью»

Напомним, что матч между ФК «Тюмень» и питерским «Зенитом» прошел 30 октября на стадионе «Геолог». Несмотря на то, что фаворитом встречи считались гости, игра закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Константина Галкина. На 76 минуте матча, когда шансов на то, что «Зенит» отыграется, практически не осталось, у болельщиков питерцев, видимо, сдали нервы. Пользователи интернет-портала Nashgorod.ru написали на форуме о том, что фанаты сине-бело-голубых ломали сиденья на трибунах и бросали их на поле, поджигали петарды.