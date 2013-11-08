Заключенные шьют себе новую одежду и подушки с одеялами

Новая мужская форма будет черного цвета с серой полосой, женская — зеленая с серой полосой. Переодеть всех осужденных в новую форму планируется до 2015 года. Этот процесс будет осуществляться постепенно, по мере износа старой одежды.
«В сентябре на производственных площадях исправительных учреждений, подведомственных УФСИН юга Тюменской области были изготовлены образцы-эталоны вещевого имущества: матрац, подушка и одеяло с синтетическим наполнителем, простыня и наволочка из отбеленной бязи, свитер мужской и женский, белье нательное и белье нательное теплое трикотажное мужское, майка и трусы трикотажные женские, сорочка хлопчатобумажная ночная женская. В октябре данные образцы прошли согласование в Центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН России и утверждение во ФСИН России, в результате чего учреждения, подведомственные УФСИН России по Тюменской области, получили право изготовления и поставки для внутрисистемных нужд данных предметов вещевого имущества», — сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области.
Там отметили, что производство нового вещевого имущества позволит обеспечить оплачиваемой работой более 700 осужденных, содержащихся в учреждениях, подведомственных УФСИН.