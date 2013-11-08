Заключенные шьют себе новую одежду и подушки с одеялами

«В сентябре на производственных площадях исправительных учреждений, подведомственных УФСИН юга Тюменской области были изготовлены образцы-эталоны вещевого имущества: матрац, подушка и одеяло с синтетическим наполнителем, простыня и наволочка из отбеленной бязи, свитер мужской и женский, белье нательное и белье нательное теплое трикотажное мужское, майка и трусы трикотажные женские, сорочка хлопчатобумажная ночная женская. В октябре данные образцы прошли согласование в Центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН России и утверждение во ФСИН России, в результате чего учреждения, подведомственные УФСИН России по Тюменской области, получили право изготовления и поставки для внутрисистемных нужд данных предметов вещевого имущества», — сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области.