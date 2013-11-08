За звание самой спортивной сразятся 30 семей

30 тюменских семей (в составе команды — папы, мамы и ребенок 8–13 лет) будут соревноваться в силе, ловкости, скорости и выносливости. Еще одним критерием, по которому судьи будут оценивать участников — креативность. Командам необходимо придумать оригинальное название и воодушевляющий, настраивающий на победу девиз. Атмосфера на спортивных площадках обещает быть жаркой — на кону стоит участие в областном туре конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья».