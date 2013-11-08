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За звание самой спортивной сразятся 30 семей

8 ноября 2013, 08:39
Уже завтра на четырех спортивных площадках Тюмени стартуют традиционные городские соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья».

30 тюменских семей (в составе команды — папы, мамы и ребенок 8–13 лет) будут соревноваться в силе, ловкости, скорости и выносливости. Еще одним критерием, по которому судьи будут оценивать участников — креативность. Командам необходимо придумать оригинальное название и воодушевляющий, настраивающий на победу девиз. Атмосфера на спортивных площадках обещает быть жаркой — на кону стоит участие в областном туре конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья».

Заряженные спортивным боевым духом и олимпийским настроением семейные команды будут выявлять сильнейших на следующих спортивных площадках: Восточный административный округ — спортивный зал школа № 92 (ул. Николая Гондатти, 13), Калининский административный округ — спортивный зал школа № 22 (ул. Садовая, 121), Ленинский административный округ — спортивный зал школа № 20 (ул. Энергетиков, 36), Центральный административный округ — спортивный зал школа № 21 (ул. Орджоникидзе, 49), сообщают в тюменском городском многопрофильном центре. Начало соревнований — в 11:00

#Новости#Спортивная семья#Дарья#Общество
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