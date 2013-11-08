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В Тюмени реконструировали древнее судно

8 ноября 2013, 11:40
Воссозданное по чертежам XVI — XVII веков судно — сибирский дощаник — представят в понедельник, 11 ноября, на базе тюменского городского детского морского центра «Алый парус» студенты колледжа водного транспорта совместно с клубом исторической реконструкции «Сибирская вольница».
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Тюмень

Непосредственное участие в создании дощаника принимали сами обучающиеся. На протяжении летних месяцев они конструировали судно, чтобы пройти дорогами предков по родной земле. В этом году под лозунгом «Встречь солнцу» ребята прошли по маршруту прародителей по сибирским рекам от города Ивдель до города Тюмени.

Интерес молодых людей к исторической реконструкции оказался настолько велик, что в 2014 году студенты решили отправиться в подобное плавание уже на двух созданных судах, сообщает областной департамент образования и науки.

Именно дощаник изображен на флаге Тюмени и Тюменского района, в знак того, что «от сего города начинается плавание по рекам всей Сибири».

#Новости#История#Реконструкция#Тюмень#Ирина#Общество
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