Убийцам пятерых рабочих предъявлены обвинения

«Мотивом для жестокой расправы послужили оскорбительные высказывания убитых в адрес супруги 25-летнего обвиняемого, а также подозрения обоих в том, что заработная плата им не будет выплачена. Только одному из рабочих бригады удалось выжить: 57-летний соучастник заступился за него, заверив инициатора убийства в том, что тот не сообщит об увиденном в органы правопорядка. Мужчину, раненого в плечо, обвиняемые взяли с собой и скрылись с места преступления на похищенной у жертв преступления машине в Курганскую область. Там они и были задержаны», — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области.