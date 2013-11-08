Убийцам пятерых рабочих предъявлены обвинения

По данным следствия, 2 ноября в 250 метрах от федеральной автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» в ходе распития алкоголя между рабочими, занимающимися вырубкой кустарников под линией электропередач, возник конфликт, в результате которого двое обвиняемых убили пятерых своих коллег.
«Мотивом для жестокой расправы послужили оскорбительные высказывания убитых в адрес супруги 25-летнего обвиняемого, а также подозрения обоих в том, что заработная плата им не будет выплачена. Только одному из рабочих бригады удалось выжить: 57-летний соучастник заступился за него, заверив инициатора убийства в том, что тот не сообщит об увиденном в органы правопорядка. Мужчину, раненого в плечо, обвиняемые взяли с собой и скрылись с места преступления на похищенной у жертв преступления машине в Курганскую область. Там они и были задержаны», — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что по дороге обвиняемые избавились от орудий убийства: охотничье ружье они разобрали и выбросили в реку Иртыш в 70 километрах от места преступления. В ходе проверки показаний один из злоумышленников указал место, куда выбросил части ружья. В результате исследования дна реки с помощью криминалистического оборудования следователи-криминалисты СУ СК РФ по Тюменской области обнаружили и извлекли фрагменты оружия.
Следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу.