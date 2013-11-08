Солисты Московской филармонии сыграют Рахманинова

Сергей Антонов — обладатель первой премии и золотой медали по специальности «виолончель» конкурса им. П.И. Чайковского — один из самых молодых победителей в истории этого престижного музыкального состязания. Сергей выступает с ведущими российскими и европейскими симфоническими оркестрами, дает концерты в США, Европе, странах Азии. Музыкант участвует в многочисленных фестивалях и проектах (фестивали «Крещендо», «Приношение Ростроповичу», проект Московской филармонии «Звёзды XXI века» и др.). В июне 2007 года Сергей Антонов заключил эксклюзивный контракт с Московской филармонией, которая является представителем артиста на территории России.
Никита Борисоглебский после окончания Московской консерватории им. П. И. Чайковского и аспирантуры под руководством профессора Грача был приглашен на стажировку в колледж музыки им. королевы Елизаветы в Бельгии. За годы учебы в Московской консерватории молодой скрипач становился победителем и лауреатом многих международных состязаний. Успехи Борисоглебского были отмечены различными международными и российскими наградами. В 2009 году Борисоглебский был отмечен наградой «Скрипач года» от «Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина» (США). Лауреат международных конкурсов, солист МГАФ.
Одна из самых ярких звезд нового поколения российских музыкантов, блистательная пианистка Екатерина Мечетина выступает с лучшими оркестрами России и Европы, даёт сольные концерты по всему миру. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние и столь редкое сочетание завораживающей грации и невероятной сосредоточенности. Услышав её игру, Родион Щедрин доверил Екатерине Мечетиной премьерное исполнение своего Шестого фортепианного концерта.
Первый сольный концерт пианистка дала в 10 лет, а через два года она уже совершила турне по городам Японии, где за месяц сыграла 15 сольных концертов с двумя разными программами. С тех пор она побывала с выступлениями более чем в 30 странах мира, сообщает пресс-служба филармонии.
В программе концерта:
С. Рахманинов. Элегическое трио соль минор
С. Рахманинов. Элегическое трио ре минор, опус 9
Д. Шостакович. Трио № 1 до мажор
Стоимость билетов: 400 — 800 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.