Солисты Московской филармонии сыграют Рахманинова

Первый сольный концерт пианистка дала в 10 лет, а через два года она уже совершила турне по городам Японии, где за месяц сыграла 15 сольных концертов с двумя разными программами. С тех пор она побывала с выступлениями более чем в 30 странах мира, сообщает пресс-служба филармонии.