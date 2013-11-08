Шубу в Греции купить — как за хлебом сходить!

Вы сможете не только увидеть, но и забрать с собой легендарные греческие шубы. Эксклюзивные модели прямо с завода производителя, без посредников и наценок. Непревзойденное качество, известное по всей Европе и далеко за её пределами, привлекает в город Касторья людей, приобретающих здесь меховые изделия не только лично для себя, но и для развития собственного прибыльного бизнеса. Шубы настолько хороши, что даже если вдруг вам она надоест — вы можете просто продать её. Никто даже не заметит, что её носили.