Шубу в Греции купить — как за хлебом сходить!

Муж даже не заметит вашего отсутствия! Прямой «Шуб-тур» из Тюмени в ГрециюТолько 16 ноября предлагает туристическая компания «ВЕДИ Тургрупп-Урал».
Вы сможете не только увидеть, но и забрать с собой легендарные греческие шубы. Эксклюзивные модели прямо с завода производителя, без посредников и наценок. Непревзойденное качество, известное по всей Европе и далеко за её пределами, привлекает в город Касторья людей, приобретающих здесь меховые изделия не только лично для себя, но и для развития собственного прибыльного бизнеса. Шубы настолько хороши, что даже если вдруг вам она надоест — вы можете просто продать её. Никто даже не заметит, что её носили.
Теперь слетать за шубкой очень просто! «ВЕДИ» предоставляет вам такую возможность — только 16 ноября года, и только на один день.
Вылетаем из Тюмени рейсом авиакомпании «ЮТэйр» в 6:00. Прилетаем в аэропорт «Македония» города Салоники. В аэропорту нас встречают представители принимающей компании «Амботис Т.А.С.». В сопровождении русскоговорящих гидов мы отправляемся на комфортабельных автобусах в живописный город Греции Касторья, который стал одним из ведущих европейских и мировых центров меховой индустрии. Вы съездите в меховой центр «ЭДИКА» и в салоны-фабрики производителей. Вашему вниманию будут предложены тысячи изделий из меха! Вылет из Салоник в Тюмень в этот же день — 16 ноября в 23:30.
Стоимость тура с обязательством — 13428 руб./чел. Минимальная сумма покупки на одного человека- 67140 рублей. При оформлении данного тура каждым туристом подписывается расписка, гарантирующая исполнение им обязательств по данному туру. Размер штрафа в случае невыполнения условий тура — 15666 руб.
Стоимость тура без обязательства — 27752 руб./чел.
В стоимость включены: авиаперелет Тюмень-Салоники-Тюмень (эконом-класс), медстраховка, трансферы по программе, обед и ужин, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается оформление шенгенской визы — 2910 руб. с паспорта.
Подробная программа опубликована на сайте ВЕДИ Тургрупп-Урал http://www.vedi-ekb.ru/news/01-11-2013-tolko-u-nas.html