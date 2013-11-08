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Развязку на Салаирском тракте открывают

8 ноября 2013, 15:08
Сегодня, 8 ноября, открывается движение по отремонтированной транспортной развязке объездной автодороги города Тюмени и Салаирского тракта.
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Тюмень

Напомним, что в августе этого года тягач, перевозивший на прицепе тяжелый экскаватор, проезжая под путепроводом, повредил его несущие конструкции. В настоящее время ремонтные работы выполнены в полном объеме, сообщают с пресс-службе ГИБДД. Сейчас производится демонтаж ограждающих бетонных блоков, сразу после которого будет открыто движение под и по путепроводу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее, подъезжая к этой транспортной развязке. Четко следуйте указаниям дорожных знаков.

#Новости#Мосты#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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