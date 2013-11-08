Развязку на Салаирском тракте открывают

Напомним, что в августе этого года тягач, перевозивший на прицепе тяжелый экскаватор, проезжая под путепроводом, повредил его несущие конструкции. В настоящее время ремонтные работы выполнены в полном объеме, сообщают с пресс-службе ГИБДД. Сейчас производится демонтаж ограждающих бетонных блоков, сразу после которого будет открыто движение под и по путепроводу.